CarrefourSA'dan doğa dostu yeni ürün

CarrefourSA, "Carrefour" marka cam şişede su satışına başlayarak tek kullanımlık plastik tüketimini en aza indirmeyi hedefliyor.

CarrefourSA açıklamasına göre, Türkiye'de 2023'te 30. yılını kutlayacak olan CarrefourSA; 43 ilde 850'den fazla mağazası ve 11 binden fazla çalışanıyla tüm çalışma alanlarında "doğrusu"nu hayata geçirmeye devam ediyor.

Doğayı merkezine alan dev bir ekosistemle faaliyetlerini sürdüren CarrefourSA, sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında öz markalı cam şişede su satışına başladı.

Dünyada her yıl 400 milyon ton plastik atık doğaya bırakılıyor. Bu atıklar içindeki plastik şişelerin sadece yüzde 30'u geri dönüştürülebiliyor. Cam, yüzde 100 ve sonsuz kez geri dönüştürülebilen bir malzeme olmasının yanı sıra içerisindeki ürünle etkileşime girmemesi, yapısında zararlı kimyasal içermemesi, içeriğini sızdırmayan ve doğal bir yapıya sahip olmasıyla tüketiciler için de en güvenilir ambalaj malzemelerinden biri olarak tanımlanıyor.

Hem çevre hem de müşterileri için her zaman "doğrusu"nu yapmak üzere çalışan CarrefourSA'nın satışa sunduğu öz markalı cam şişe suları, Sapanca dağlarının doruğundaki kaynağından geliyor.

Hiçbir aşamasında el değmeden şişelenen sular için uluslararası standartlara uygun şekilde denetlenen tesislerde dolum yapılıyor. 7.9 pH derecesi, yumuşak tadı ve kendine özgü lezzetiyle dikkati çeken CarrefourSA markalı sular, 33 ml ve 75 ml'lik şişelerde satışa sunuluyor.

Şirketin bugün itibarıyla CarrefourSA markasıyla müşterilerine sunduğu 500'den fazla öz markalı ürün bulunuyor. Bu ürünlerin hepsi Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan yerel üreticilerin emekleri ve CarrefourSA güvencesiyle raflarda yerini alıyor.

CarrefourSA, hayata geçirdiği projelerle enerji verimliliğinden gıda kaybına kadar pek çok alanda tasarruf sağlarken, müşterilerinin tüketim alışkanlıklarında sağladığı değişikliklerle de yaşam için "doğrusu"nu yapmayı amaçlıyor.

CarrefourSA, öz markalı cam şişe su ile çok kolay ve hızlı tüketilen kullan-at ürünleri yerine müşterilerini cam şişe kullanımına teşvik ederek tek kullanımlık plastik ambalaj atığının azaltılmasını hedefliyor.