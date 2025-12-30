CarrefourSA’dan premium hamle: 60'ıncı Gurme mağazasını açtı

CarrefourSA, Türkiye genelindeki geniş mağaza ağını güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, yılın son günlerinde gerçekleştirdiği yatırımla 77 ilde bayileriyle birlikte 1250’den fazla mağazaya ulaştı. Gurme CarrefourSA konsepti ise, premium ürün gamı ve yüksek müşteri deneyimi odaklı yapısıyla markanın segment bazlı büyüme stratejisinin en önemli parçalarından biri olarak dikkat çekiyor.

İstanbul Anadolu Yakası’nda hizmete giren yeni Gurme mağazası, CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu ve icra kurulu üyelerinin katıldığı bir törenle açıldı. Bu yeni yatırım, şirketin 2025 yılı boyunca sürdürdüğü atılımların güçlü bir kapanışını simgeliyor.

650 metrekare alanda gurme deneyim

Modern marketçilik anlayışıyla tasarlanan mağaza, 650 metrekarelik alanda müşterilerini ağırlıyor. Tüketicilerin hem günlük hem de premium ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kurgulanan mağazada şu reyonlar öne çıkıyor:

- Uzman kasap ile et ürünleri

- Günlük balık reyonu

- Zengin şarküteri ve taze meyve-sebze bölümleri

- Vegan ve organik ürünlerden oluşan sağlıklı yaşam seçkisi

- Dünya kahvelerinden yerel tatlara kadar geniş kahve alanı

- Evcil hayvan odaklı stratejinin parçası olan Petfood bölümü

Ayrıca mağazada alışveriş hızını artıran “Hızlı Kasa” uygulaması da bulunuyor. CarrefourSA, müşterilerine hem pratik hem de yüksek kalitede bir alışveriş deneyimi sunarak bir evin tüm ihtiyaçlarını “gurme” seviyede karşılamayı hedefliyor.

(CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu)

“2026’da da müşteri odaklı yatırımlar sürecek”

CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, yatırımın önemine ilişkin “Gurme CarrefourSA, stratejik büyüme yolculuğumuzda önemli bir adım. Değişen tüketici beklentilerine katma değer yaratan çözümlerle yanıt veriyoruz" dedi.

Kartallıoğlu, premium mağazacılıkta güçlenmeye devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu: “2025 yılında hayata geçirdiğimiz yatırımlar, uzun vadeli vizyonumuzun

ve Türkiye perakende sektörüne duyduğumuz güvenin göstergesi. 2026’da da müşteri deneyimini odağımıza alarak büyümeyi sürdüreceğiz.”

Perakendede güçlü konumunu pekiştiriyor

CarrefourSA, farklı müşteri segmentlerine yönelik çok kanallı yapısını genişletirken sektörün premium alanındaki rekabeti de artırıyor. Şirket, “Ne Lazımsa CarrefourSA” anlayışıyla Türkiye genelinde daha fazla noktaya ulaşmayı hedefliyor.