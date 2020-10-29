CarrefourSA'dan Suudi Arabistan açıklaması

29 Ekim 2020

CarrefourSA'dan, Carrefour Suudi Arabistan ile ilgili açıklama yapıldı.

Şirketin hakim ortağının Sabancı Holding olduğu belirtilen açıklamada, "Carrefour Suudi Arabistan, Dubai kökenli Majid AL Futtaim Grup şirketidir. Carrefour Grup ile Carrefour Suudi Arabistan arasında marka kullanım hakkı dışında bir ilişki bulunmamaktadır." denildi.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "Sabancı Holding'in perakende sektöründeki iştiraki CarrefourSA, organize gıda perakendesi sektöründe 1993 yılından itibaren Türkiye'de hizmet vermektedir.

52 ilde 672 marketi ve 11 bin Türk çalışanı bulunan CarrefourSA, Türkiye'nin dört bir yanında balıkçılık, hayvancılık, tarım başta olmak üzere yerli üretime, yerli üreticiye destek vermektedir.

Şirketimizin hakim ortağı Sabancı Holding olup, şirketin yönetiminde söz sahibidir.

Carrefour Suudi Arabistan, Dubai kökenli Majid AL Futtaim Grup şirketidir. Carrefour Grup ile Carrefour Suudi Arabistan arasında marka kullanım hakkı dışında bir ilişki bulunmamaktadır."