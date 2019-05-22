Case, 2019’a hızlı başladı
TürkTraktör çatısı altında Türkiye pazarına iş makineleri sunan Case, geçtiğimiz günlerde Cacimler İnşaat’a 12 iş makinesinden oluşan bir filonun teslimatını yaptı... Ahmet Usman'ın haberi...
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