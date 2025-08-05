Caterpillar bilançosu beklentileri karşılamadı, hisseler düştü

Ağır iş makineleri sektörünün önde gelen şirketlerinden Caterpillar, 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirket, 16,6 milyar dolar gelir elde ederken, hisse başına düzeltilmiş kazanç 4,72 dolar oldu. Bu rakam, analistlerin 16,3 milyar dolar gelir ve hisse başına 4,89 dolar kâr beklentilerinin gerisinde kaldı.

Yıllık bazda satışlar yüzde 1 düşüş gösterdi. Caterpillar, bu düşüşün temel nedeninin fiyatlandırma olduğunu, ancak artan satış hacimlerinin bu etkiyi kısmen dengelediğini belirtti.

Caterpillar CEO’su Joe Creed, tüm segmentlerde güçlü siparişlerin sürdüğünü ifade ederek, “Altyapı harcamaları ve artan enerji ihtiyacı talebi desteklemeye devam ediyor” dedi.

Ancak bilanço açıklaması sonrası piyasa öncesi işlemlerde Caterpillar hisseleri yüzde 3,2 geriledi. Piyasa uzmanları, son üç ayda yüzde 35 yükselen hisselerde yaşanan bu düşüşü, “kâr realizasyonu” olarak değerlendiriyor.