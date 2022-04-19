Çay değerini de, demini de Ateşe Kazan ile buluyor

Ataşe Makine, 19 yıldır Çay’a değer katan Çay Kazanları üretiyor. Yeni nesil çay makinelerinin yanı sıra bardak ısıtıcıları, su ısıtıcıları, kumda kahve makinesi ve berbekü ile ergonomik ve çevre dostu ürünler geliştiriyor. Firma, geliştirdiği ürünlerle enerji de tasarruflu, kontrol edilebilen, çevre dostu ve iş güvenliği konularına uygun, inovatif teknolojili üretimini kendisine ilke edinmiş durumda.

Ürettikleri kazanların hem yakıttan hem de zamandan kazandırdığına vurgu yapan Ateşe Makine Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karali, “Ateşe makine çağı ve gelişmeleri yakından takip ederek Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vermektedir. Bu kapsamda Ar-Ge çalışmalarımıza 2002 yılında başladık. 2003 yılında yapılan projeler TÜBİTAK’a sunulmuştur.2004-2005 yılında TÜBİTAK görüşleri ve fikirleri alınarak projemiz daha üst seviyede geliştirilmiştir. Ateşe makine, TSE ve CE standartlarına uygun ürünler kullanarak TÜBİTAK’ın testlerinden geçtikten sonra 2006 yılında seri üretime geçmiştir” dedi.

Kazanlarının haftanın 7 günü açılış/kapanış saatlerini programlayabilme özelliğine sahip olduğunu ileten Karali, “Ürün bu özelliğiyle otomatik olarak suyu alır, gazı elektriği açar, suyu ısıtır ve çay demlemeye hazır eder. Bu sayede işletmeye zaman tasarrufu sağlar. 1300C dayanıklı seramik fiber battaniye ile ısı izolasyonu sayesinde ısı kaybı engellenerek ısının hazne içerisinde kalmasını sağlar ve enerji sarfiyatını önler. Alüminyum taban sayesinde ısı transferi daha hızlı olur, zaman ve enerji tasarrufu sağlar. Dijital ısı sensörü suyu aşırı kaynatmanın önüne geçerek sudaki oksijen değerinin kaybolmasını önler, enerji tasarrufu sağlar. Kaliteli ve keyifli bir çay için su ısısı ve çayın kaynama derecesi ve süresi önemlidir. (üst demlikteki çayın yanmaması için),dijital ısı sensörü makineyi akıllı çalıştırdığından su sıcaklığı belirlenen değere gelir ve sıcaklıkta sapma yaşanmaz” dedi.

Emniyetli gaz sistemine sahip

Gaz emniyet ventili, beklenmedik olumsuz durumlarda (yüksek ısı oluşumunda) ve alevin kontrol dışı sönmesi durumunda, termo kupular sayesinde makinanın gazını otomatik olarak kestiğini dile getiren Karali, “Makine, gelen düzensiz elektrik akımına karşı koruma altına alınır ve emniyetli çalışması sağlanır. İlave olarak kurulum yapılan işletmelerde enerji güvenliği, topraklama yoksa makina çalışmaz. Elektrik kaçağında, kaçak akım rölesi makineye gelen elektriği keser, emniyeti sağlar” bilgisini verdi.

Sensörlü akıllı su sistemine sahip

Kazanın suyu şebekeden ya da damacanadan suyu kontrollü alır, hazneden eksilen suyu otomatik olarak alıp makinanın her daim en yüksek performansta hizmet vermesini sağlar. Şebeke suyu kesildiğinde alttaki sensör bunu algılayarak otomatik olarak elektrik ve gazı keser, makinayı güvenlik moduna alır. Patentli akıllı su sistemiyle suyu hazneye alır üstteki sensör sayesinde suyun taşmasını engeller. Öte yandan ürünün kaynaksız paslanmaz monoblok iç hazneye sahip olduğuna vurgu yapan Karali, “Su haznesi yeni tasarımımız ile tek parça ve kaynaksız üretiliyor. Daha uzun ömürlü ve bakımı kolaydır” dedi.

Tahliye vanası kolay temizlik

Yeni tasarım makinelerinde su kaynadıkça ortaya çıkan kireç ve benzeri tortuların temizlenmesi için haznenin alt kısmında su tahliye vanası bulunduğunu kaydeden Karali, “Bu nedenle haznenin bakımı ve temizliği kolaydır, sık sık yapılabilir kullanıcı temizlik işlemini kendi yapabilir makinanın sökülmesine yerinden kaldırılmasına işin durdurulmasına gerek yoktur” ifadelerini kullandı.

Ürünün açılabilir üst kapak sayesinde bakımının kolay olduğunu söyleyen Mustafa Karali, “Damlalık makine ile bütündür. Bu sayede damlalık atık suyu gidere bağlanarak tahliye edilir temiz hijyen ve sağlıklı ortam sağlanır. Yeni nesil makinalarımızda rezistans üst tarafta kaldığından açılabilir üst kapak sayesinde değişim yapılabilir” diye konuştu.

İngiltere ve Avrupa’ya ihracat yapmaya hazırlanıyor

İhracat ayağında ise Amerika kıtası başta olmak üzere İngiltere ve Avrupa ülkelerinde pazar araştırmalarının sürdüğünü ileten Karali, “E-ticaret platformları üzerinden bölgeye yayılarak hem bilinirliğimizi hem de hedef kitlemizi genişleteceğiz. Bunun için ihracat departmanımızı güçlendirdik. Fizibilite çalışmalarımıza başladık. Bölgede geniş çaplı pazar araştırmalarımız ve bayilikler oluşturma konusunda görüşmelerimiz sürüyor” ifadelerini kullandı.

Üç nesil makine geliştir

Firma olarak 19 yıllık üretim süreçlerinde üç nesil makine geliştirdiklerine dikkat çeken Mustafa Karali sözlerine şöyle devam etti: “Geliştirdiğimiz ürünler hem tasarım hem de işletim sistemi olarak farklılıklar ortaya koydu. Yılların kazandırdığı deneyim ile yeni nesil makinalarımız çaya değer katan, kazandıran kazan, programlanabilen, ergonomik ve çevre dostu özellikleri ile ön plandadır. Yeni nesil çay makinelerinin yanı sıra bardak ısıtıcıları, su ısıtıcıları, kumda kahve makinesi ve barbekü çeşitlerini ürün yelpazesine eklemiştir. Ateşe makine; Smart plus, smart ve digital kontrol sistemleri ile çay demleme ile ilgili önemli parametreleri dikkate almıştır. Çay için su sıcaklığının ve demleme süresinin en önemli parametre olduğu herkesin malumudur. Su sıcaklığı; demlenen çayın tadını, özütünü ve diğer taşıdığı habitat özelliklerini salmasına, çıkarmasına yardımcı olur. İstenilen sıcaklık ile buluşmayan çay aromasını, tadını ve lezzetini sunamaz.”