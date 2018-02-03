ÇAYKUR, 110 ülkeye ihracat yapıyor

03 Şubat 2018

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, 2017 yıl sonu itibarıyla 110 ülkeye ihracat yaptıklarını, Irak'ta yeni pazar oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Sütlüoğlu, Ziraat Çay Bahçesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ihracatı artırmak ve yeni ülkelere girebilmek için çabaladıklarını belirtti.

Gelecek hafta Irak pazarındaki yerlerini alacaklarını, ardından Kuveyt'e geçerek fuara katılıp ihracatı artırma gayretinde olacaklarını anlatan Sütlüoğlu, Katar pazarında ise zaten bulunduklarını kaydetti. Sütlüoğlu, ÇAYKUR'u daha iyi yerlere taşıma gayretinde olduklarını vurguladı.

Geçen yıl özel sektörün 746 bin ton, ÇAYKUR'un ise 525 bin ton alım gerçekleştirdiğini hatırlatan Sütlüoğlu, ilk defa özel sektörün kendilerinden fazla yaş çay aldığına işaret etti.

Geçen yıl sonunda kuru çay stoklarının 112 bin ton olduğunun altını çizen Sütlüoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla 84 bin ton stok ile devam ediyoruz. Toplamda 1 milyar 75 milyon lira ürün bedeli ödemesi yaptık. 2017 yılı sonu itibarıyla kuru çay satışımız ise 106 bin tondur. Bayilerimizin stok yükünü azaltmak için bu yıl bayilere satışlarımızı biraz kısmış olduk. Yeni ürünümüz soğuk çay Didi'de 113,3 milyon litre satış yapıldı. Bunun 8,5 milyon litresi ihracattır. Her geçen yıl yükselen piyasanın lideri, takdir edilen bir üründür. Yurt dışında da çok rahat şekilde satıyoruz. Didi, kuru çay satışının önünü açıyor. Kuru çay sektörünün önünü açıyor."

İhracatta da önemli pazara ulaştıklarını dile getiren Sütlüoğlu, "ÇAYKUR olarak toplamda 110 ülkeye ihracat yapıyoruz. Avrupa'da 38, 37 Afrika ülkesi, 15 Asya ülkesi, 14 Orta Doğu ülkesi ve 6 Amerika ülkesinde pazar oluşturduk. Irak bizim için yeni bir pazar. Yakında çay göndermeye başlayacağız. Her yeni ülkeye girerken ciddi prosedürler var. Gerekli izinler verildikten sonra çay göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Sütlüoğlu, 2017 yılında 163 milyon lira budama, 164 milyon lira da destekleme bedeli ödemesi yaptıklarını aktardı.

Yaş çay bahçelerinde ruhsat yenileme çalışmalarının devam ettiğini anlatan Sütlüoğlu, "Ruhsatsız kaçak bahçelerin ruhsatını verdik. 85 bin dekar civarında bir ruhsatlandırma yaptık. Çay, güven vermeye başlayınca çaylık yapımı da hızlandı. Ruhsat bekleyen vatandaşlarımız var. Çay satışlarımız artarken yeni çaylıkların yapılması yanlış değil. Çaylık yapılabilecek çok daha alan var." dedi.

Organik tarıma geçiş çalışmaları

Genel Müdür Sütlüoğlu, organik tarıma geçilmesi ile yaşanacak ürün kaybı kaygısının yersiz olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aynı miktarda çay üretebilecek potansiyele sahibiz. Yurt dışından çay gelebilecek, damak tadı değişecek kaygısı söz konusu değil. Arazilerde yüzde 84 yenileme yaptık. Nisan ayına kadar ruhsatların yenilenmesi gerekiyor. Aksi halde üreticiler gelecek sene çay veremezler. Hem devlet hem de özel sektöre çay veremezler. Üreticilerimiz erkenden bu işi bitirsin."

Organik çayın en önemli projeleri olduğunu belirten Sütlüoğlu, "Organik çay insan sağlığını ilgilendiren, ekonomik olarak daha yüksek gelire imkan verecek, dünya pazarında rakipsiz olmak için önemli bir proje. Çalışmalar sürüyor. 2017 yılı itibarıyla 25 bin 460 ton organik çay alımı yaptık. 40 bin dekar alanda organik çay tarımı yapıyoruz. 138 milyon lira organik çay üretimine destek verdik." diye konuştu.

Verimin düşmemesi için doğru gübre uygulaması yaptıklarını anlatan Sütlüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alanda fiilen uygulama yaparak doğru neticeleri aradık. 22 firmanın uygulamalarını değişik toprak ve iklim koşullarında denedik. Denemeler sonucunda 3 gübrenin çok iyi sonuçlar verdiğini gördük. Arzumuz, çaylıkların tamamını organik yapmak. Böyle bir imkanımız var. Organiğe geçmemek veya gecikmek çok yanlış bir uygulama olur. Bunu ötelemek, yoğurdu üflemek doğru şeyler değil. Buna karşı çıkanlar büyük vebal yükleniyor."

Toprağın tükenme noktasına geldiğine işaret eden Sütlüoğlu, "Çay fidan olarak yaşlanmıştır. Çayda filiz kalmadı. Sadece yaprak büyüyor. Yakın bir gelecekte yaprak da vermeyecek. Bu olmadan tedbirimizi almalıyız. Bir anda 'eyvah' diyeceğiz. Aynı gübreyi kullanan Nevşehir artık patates yetiştiremiyor. Toprak bitti. Biz de yakın gelecekte aynı akıbetle karşı karşıya kalacağız. Çok yönlü olarak projeyi hayata geçirme zarureti var." değerlendirmesinde bulundu.

Sütlüoğlu, Stevia fabrikasının bitme aşamasında olduğunu, paketleme fabrikasının da bu yıl hizmete alınacağını sözlerine ekledi.