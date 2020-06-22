ÇAYKUR, 3’üncü mağazasını Artvin Kemalpaşa’da açıyor

22 Haziran 2020

NECATİ TUZCU-RİZE

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim tarafından başlatılan ve 81 ilde 81 satış mağazasının hedeflendiği ‘ÇAYKUR Satış Mağazası’ projesinde üçüncü mağaza Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde açılacak. İlkini Rize’de Genel Müdürlük binası önünde, ikincisini Giresun’un Tirebolu ilçesinde hizmete açtıkları satış mağazalarının yoğun ilgi ile karşılaştığını belirten Alim, Rize ve Giresun’daki mağazaların özellikle bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler başta olmak üzere bölge halkı tarafından da büyük beğeni aldığını belirterek, tüketicilerin tüm ÇAYKUR ürünlerini geniş bir portföy içerisinde bulabildiği mağazaların ciddi anlamda ÇAYKUR’a kazanç sağladığını kaydetti.

Kemalpaşa’da 4 ay önce temelini atarak başladıkları çalışmaların kısa sürede tamamlandığını ve sonuna geldikleri mağazanın çevre düzenlenmesinin de tamamlanmasıyla mağazayı gelecek ay içerisinde açmayı planladıklarını kaydeden Alim, mağazanın Sarp Sınır Kapısı’na yakın olması nedeniyle de sınır ticaretine katkıda bulunacaklarını söyledi. Alim, İstanbul’da açacakları satış mağazasının Sarıyer’de Bölge Müdürlüğü önünde kurulacağını da sözlerine ekledi.