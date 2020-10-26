ÇAYKUR artık çöpünü de ekonomiye kazandıracak

26 Ekim 2020

Necati TUZCU

ÇAYKUR üreticisinden aldığı yaş çayı işledikten sonra geriye kalan çöpünü, Rize’nin Kalkandere ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde iki ay içinde faaliyete geçmesi planlanan ekstrakt (bitki özü) fabrikasında değerlendirecek.

ÇAYKUR Genel Müdürü Vekili Yusuf Ziya Alim, şu bilgileri verdi:

“7 bin 500 metre karelik kapalı alanımız var. Bunun yüzde 75’i ambar olarak kullanılacak. Son teknoloji bir ekstrakt ünitesi. Yıllardır çayın atıkları boşa giderdi. Bundan böyle yıllık 10 bin ton gibi bir kısmı burada kullanılacak karşılığında ekstrakt elde edilecek. Genelde hep ithaldir, yurt dışından geliyordu. Bu şekilde kendi çayımızın ekstraktını kendi tesislerimizde üretmiş olacağız. DİDİ soğuk çayımızın ham maddesi de burada üretilecek. Ondan da maliyet olarak az da olsa kurtulmuş olacağız. Gerekirse ihracatını da yapacağız.”

Kurulan tesisin 50 milyon liraya mal olduğunu ve çok sayıda kişiyi istihdam edeceğini sözlerine ekleyen Alim, “Tesisin 1-2 yıllık bir mazisi var. 50 milyon gibi bir paraya mal olacak bize. Tam olarak faaliyete geçtiği zaman içeride teknik ve idare olarak 75 kişi çalışacak. ÇAYKUR’dan atıkları almak için de 100 civarında insan istihdam edilecek. Rize Belediyemiz yine burada mangal kömürü üretim tesisi ve elektrik üretim tesisi yapacak. Geriye kalanını da ona vereceğiz. Tamamıyla çay çöplerimizi ekonomiye kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.