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ÇAYKUR mevsimlik işçi alacak

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) yeni açılacak fabrika ve eksik fabrikalar için mevsimlik işçi alacak.

ÇAYKUR mevsimlik işçi alacak
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ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, "2020 yılı için yeni açılacak Fındıklı Fabrikası ve diğer eksik olan bazı işletmeler için mevsimlik tahmil, tahliye işçisi alımı uygulanacak olup, müracaatlar mevzuat gereği İş-Kur aracılığı ile alınacaktır. Bilahare noter tarafından kura çekimi ile alımlar uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rize'de 617, Trabzon'da bölgesi 132, Artvin'de 80 ve Giresun'da 1 kişi olmak üzere toplamda 830 kişinin mevsimlik işçi olarak işe alınacağı aktarıldı.

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