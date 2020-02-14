ÇAYKUR, Mezopotamya Çayını tüketicilerin beğenisine sundu

14 Şubat 2020

Necati TUZCU



ÇAYKUR, farklı çay damak tadına sahip tüketicilerin damak tadına uygun Mezopotamya Çayını tüketicilerin beğenisine sundu.



ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, farklı çay damak tadına sahip tüketicilerin damak tadına uygun Mezopotamya Çayının üretimini gerçekleştirdiklerini ve Mezopotamya Çayını ilk etapta 20 ilde tüketicilerin beğenisine sunduklarını kaydetti.



Alim, farklı damak tadına sahip tüketicilerin damak tadına uygun çay üretiminde bulunmak üzere yapılan AR-GE çalışmaları sonucunda tüketicilerin damak zevkine uygun üretilen çayı "Mezopotamya" ismiyle bütünleştirerek "Mezopotamya Çayı" adıyla 20 ilde satışa çıkararak tüketicilerin beğenisine sunduklarını kaydetti.



Talebe göre Mezopotamya Çayını ülke genelinde satışa sunabileceklerini ifade eden Alim, üretimi yapılan Mezopotamya Çayını ilk etapta Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Tunceli, Mersin, Mardin, Bingöl, Hatay, Malatya, Batman, Van, Elazığ, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak, Siirt, Ağrı, Adıyaman ve Adana’da vatandaşların beğenisine sunduklarını kaydetti.



Mezopotamya Çayı'nın bölge insanının görüş, öneri ve talepleri doğrultusunda özel tasarım ve özel görünümlü paketlerde üretiminin gerçekleştirildiğini ifade eden Genel Müdür Vekili Alim, "Mezopotamya" ismini seçmelerinde Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan geniş bir coğrafyaya verilen ad olmasının yanında Mezopotamya bölgesinin medeniyetlerin doğuşuna ve çöküşüne tanıklık ettiği için medeniyetlerin beşiği olarak ifade edildiğinden tercih edildiğini kaydetti.

Alim, Mezopotamya Çayı ile bölgede ÇAYKUR ürünlerine ilgiyi artıracaklarına ve damak zevkiyle de Mezopotamya Çayının tiryakileri cezbedeceğine inandıklarını sözlerine ekledi.