Çaykur Ovit Çayını piyasaya sundu

18 Temmuz 2020

Necati TUZCU

Rize'nin İkizdere ilçesinde yer alan ve bölgenin önemli turizm destinasyonlarından birisi olan Ovit Yaylası'nın şimdi de çayı oldu.

Ovit Çayı, Doğu Karadeniz bölgesinin popüler yörelerinin tanıtımı ve yerli ve yabancı turistlerin bölgeye has tadı yanlarında götürmeleri için Doğu Karadeniz Bölgesi’nin çay bahçelerinden itina ile seçilmiş çay filizlerinden üretilen özel harmanlandı.

'Hediyelik çay' olarak lanse edilen ürün 400 gramlık özel ambalajlarda satışa sunuldu.

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, "Ovit çayımız piyasada. Başta Genel Müdür Yusuf Ziya Alim olmak üzere tüm Çaykur ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.