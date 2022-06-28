CBOT’tan 45 milyon dolarlık ihracat hedefi

Yeni projelerle dış pazarlarda daha fazla büyümeyi planlayan yapay zekâ şirketi CBOT, 5 yıl içinde yeni projelerle globalde çalıştığı şirket sayısını 4-5 kat artırmayı ve 45 milyon dolarlık teknoloji ihracatı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Şirket hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan CBOT CEO’su Mete Aktaş, “Türkiye’de kendi alanımızda lider olmamız tek başarı kriterimiz değil. CBOT olarak globalde de daha fazla değer yaratmaya odaklanıyoruz. Pazar payları, gerçekleştirdiğimiz yurt dışı projeler dışında bizim doğru yolda olduğumuzu bize hatırlatan bir diğer gelişme ise Gartner tarafından dünyanın önde gelen 16 sanal asistan şirketi arasında gösterilmemiz oldu. Şirket olarak yarattığımız tüm bu değerler ve yenilikçi bakış açımızla ürettiğimiz teknolojileri daha da fazla ülkeye ihraç etmeye devam edeceğiz. Gelecek 5 yıl içinde 3 kıtada 10 ülkeye daha açılarak 45 milyon dolarlık ihracat yapmayı sanal asistanlarımızla 5 milyar konuşmaya imza atmayı hedefliyoruz.” dedi.