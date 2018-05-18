CE belgeli Türk paneli yola çıktı

18 Mayıs 2018

Mehmet KARA

Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in oğulları Berk ve Mert Çiller, Yunanistan’daki güneş paneli tesisini satın aldı. Bir süredir aktif olmayan fabrikadan ingot dilimleme bölümü komşuda yeniden üretime başlayacak, dilimlenmiş ingotu güneş hücresine dönüştüren tesis ise Dilovası’na taşınacak. 6 ay sürecek taşınma işlemi sonrası Çiller kardeşler CE belgeli güneş paneli üretimine start verecek. Berk Çiller, SUOZ Grubu olarak bu yıl 100, gelecek yıl ise 150 milyon dolar ciro hedeflediklerini açıkladı. Çiller, çatı pili adını verdikleri yeni bir proje geliştirdiklerini kaydetti. Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in oğulları Berk ve Mert Çiller’in Türkiye’de güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren şirketi SUOZ Group, Yunanistan’ın liman kenti Patras’ta sekiz yıl önce 45 milyon euroluk yatırımla faaliyete geçirilen Pritium ve Silicio fabrikalarını satın aldı. Satın alma anlaşması imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan SUOZ Group CEO’su Berk Uçuran Çiller, tesislerin dört yıldır faaliyet göstermediğini fakat Alman mühendisler tarafından düzenli olarak bakımdan geçirildiğini vurguladı.

Yerlileştirme stratejisi etkili oldu

Yunanistan’dakifabrikanın Çinli güneş paneli ve hücre üreticilerin rekabetine dayanamadığı için kapandığını dile getiren Berk Çiller, kendilerinin Türkiye’de rekabet edebilecek bir model oluşturduklarını kaydetti. Çiller şöyle deva: “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi kapsamında hücreden itibaren yerlileştirme stratejisine gidildi. Biz de bu doğrultuda hücre teknolojisini Türkiye’ye getirebilmemiz adına Alman mühendisliğiyle kurulmuş bu fabrikadaki bilgi birikimini ve teknolojiyi ülkemize transfer etmeyi düşündük.”

Dilimleme kısmı Yunanistan’da

Çiller’in verdiği bilgiye göre Patras’taki tesislerin, dilimlenmiş ingotu (wafer) işleyip hücreye dönüştürecek kısmı Türkiye’ye taşınacak. Bu kısım en geç altı ay içinde, yine Çiller kardeşlere ait Gebze Dilovası’ndaki güneş paneli fabrikasının yanına kurularak faaliyete geçirilecek. İngot fabrikası ise Yunanistan’da aktif bir şekilde üretim yapacak.

CE belgeli Türk paneli üretecek

Berk Çiller, taşınma operasyonu tamamlandıktan sonra Türkiye’de Alman teknolojisiyle CE belgeli güneş panel üretimi yapar hale geleceklerini söyledi. CE belgesinin kendilerine Avrupa ve ABD pazarlarına giriş kanalı açma imkanı vereceğini vurgulayan Çiller, “Böylece Çinli üretilerle rekabeti de belli bir noktada dengeleme şansımız oluyor. Çünkü CE belgesiyle anti-damping dediğimiz regülasyonlara tabi olmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Sıfır teknolojiyle üretim

Fabrikaları almak için ne kadarlık bir ödeme yapıldığı konusunda gizlilik anlaşmaları bilgi veremeyeceklerini anlatan Çiller, “Ama çok uygun bir fiyata aldığımızı söyleyebilirim” dedi. Fabrikadaki makina parkının Alman mühendislerce güncel endüstri standartlarına uygun hale getirileceğinin altını çizen SUOZ Group CEO’su Berk Çiller, “Türkiye’ye gidecek kısım tamamen sıfır teknoloji olacak. Tabii bu durum satın alma için harcadığımızın üzerinde bir maliyet daha çıkarıyor ” diye konuştu.

Kapasite yükselecek, istihdam artacak

SUOZ Group CEO’su Berk Çiller, Türkiye’ye taşınacak fabrikanın 80 MW’lik üretim kapasitesine sahip olduğunu belirterek, bunu iki katına çıkarmak üzere Tayvanlı bir firmayla görüşme halinde oldukları bilgisini de paylaştı. Halen Dilovası’nda üretim yapan panel fabrikasının kapasitesini de yıl sonuna kadar 300 MW’den 500 MW’ye çıkarmayı planladıklarını aktaran Berk Çiller “Kapasite artışlarıyla birlikte, şu anda 270 kişi istihdam ederken, bu rakam 450-470 kişiye kadar yükselecek. Yunanistan’da kalan fabrikada ise 30 kişi çalışıyor olacak” şeklinde konuştu.