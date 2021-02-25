ÇED toplantısı yapıldı: Ford Otosan yılda 800 bin araç ve 250 bin batarya üretecek

Ford Otosan tarafından planlanan "Hafif Ticari Araç Üretim Çeşitlendirme ve Tevsi Yatırım ile Kapasite Artışı" projesiyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapıldı.

Başiskele ilçesindeki Yeniköy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, ÇED raporunu hazırlayan şirketin genel müdürü Hüsamettin Çoban, görsel sunumlarla projenin tanıtımını yaptı.

Çoban, proje kapsamında araç üretim akışının elektrikli araç üretimine göre dizayn edileceğini belirterek, ekipman modernizasyonun yanında ilave yapılacak ünitelerle yeni kapasitenin karşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

Ekipman modernizasyonunda ve ilave ünitelerin yapımında endüstri 4.0 gereklileri ile akıllı ve çevreci son teknolojilerin kullanılacağını dile getiren Çoban, "Proje kapsamında, BEV (Battery Electric Vehicle - Tam Elektrikli Araç) ve PHV (Plug-in Electric Vehicle - Şarz Edilebilir Elektrikli Araç) bataryaların ise modül birleşimleri ile imalatları yapılacaktır." diye konuştu.

MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle - Yarı Hibrit) bataryaların ise temin edildikten sonra araca montajının yapılacağını anlatan Çoban, batarya üretiminin önemli bir parçası olan pil üretiminin şu an proje kapsamında yer almadığını, bu nedenle pil üreticilerinden temin edilen pillerin montajının gerçekleştirileceğini kaydetti.

Çoban, projenin tamamlanmasıyla 3 bin kişilik ek istihdam sağlanarak toplam istihdamın 10 bin 500 kişiye çıkmasının planlandığı bilgisini vererek, "Proje, halen faaliyet göstermekte olan alanda gerçekleştirilecek olup yeni arazi kullanımı olmayacaktır. Mevcut üretim hatlarında modernizasyon ve ilave inşaatlarla proje gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Proje ile yılda 800 bin araç ve 250 bin batarya üretiminin planlandığını aktaran Çoban, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında ortaya çıkması muhtemel çevresel etkiler, mevcut tesis etkilerinden farklı olmayacaktır. Bu nedenle bu etkiler mevcut tesis imkanları ile bertaraf edilecektir. Türkiye ve bölge ekonomisine ihracat ve istihdam açısından önemli katkı sağlayacak olan projenin etkilerinin yönetilebilir olduğu düşünülmektedir."

Toplantıya, CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, Başiskele Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Malkoç ve vatandaşlar katıldı.