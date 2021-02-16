Çek silah üreticisi CZG, ABD'li Colt'u satın alıyor

Silah üreticisi Ceska Zbrojovka Group SE, rakibi Colt Holding Company LLC'nin satın almasının büyüyen Kuzey Amerika pazarındaki üretim kapasitesini artıracağını bildirdi.

CFO Jan Drahota. geçen hafta ikonik 175 yaşındaki üreticiyi devralmayı kabul ettikten sonra, CZG toplam gelirinin 2025 yılına kadar ikiye katlanarak 1,2 milyar dolara çıkmasını beklediğini bildirdi.

Anlaşma, Prag'da işlem gören şirketin sivil müşterilere satışlarının yanı sıra ABD ve Kanada'da kamu ihaleleri kazanmasına yardımcı olacak.

Drahota, "Beklentimiz, bu iki segmentte de büyüme olacağı, ancak askeri ve kanun uygulama pazarının sivil pazardan daha fazla büyüyeceği. Ürünlerimize olan talep şu anda üretebildiğimizden daha yüksek." diye konuştu.