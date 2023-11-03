Çekiçler Mermer, yeni yatırımıyla ihracatta büyümeyi hedefliyor

Çekiçler Mermer tarafından Eskişehir’de yapımına başlanılan ve Türkiye’nin en büyük mermer fabrikası olduğu belirtilen tesis önümüzdeki yıl üretime başlayacak.

Türkiye’de işlenmiş mermer ihracatı yapan ilk 10 firma arasında yer alan Çekiçler Mermer, yeni yatırımıyla ihracatta ilk üç firma arasına girmeyi hedefliyor. Çekiçler Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç, 1988 yılından bu yana Eskişehir OSB’de faaliyetlerini yürüten şirketin, İmişehir Gelişim Bölgesi’ndeki ikinci fabrikasının önümüzdeki yıl devreye gireceğini ve yüzde 100 ihracata çalışacağını söyledi.

İmişehir’de 130 bin metrekarelik bir alanda inşaat çalışmalarına başlanılan fabrikanın, ilk etapta 40 bin metrekare kapalı alanda üretim yapacağını açıklayan Çekiç, “Kapladığı alan bakımından mermer sektörünün en büyük fabrikası olacak. Tam otomasyona dayalı, üstün teknolojili yeni tesisimiz mermeri en ince hale getirebilecek üretim kabiliyetine sahip olacak.

Yine sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında çevreye duyarlı yeşil tesis olarak kendi elektriğini kendisi üretecek. Firma olarak, madencilik şehri Eskişehir’imize böyle büyük bir yatırımı kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Eskişehir’de işlenen mermer dünyaya pazarlanıyor

Metin Çekiç, Eskişehir OSB’de 15 bin metrekaresi kapalı toplam 33 bin metrekare alanda kurulu mevcut fabrikalarının, yıllık 500 bin metrekare işlenmiş mermer üretimi yapabilme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Çekiç, Türkiye’deki 8 ayrı ocaktan çıkarılan mermerin yarı mamul ya da bloklar halinde Eskişehir’deki ana üretim tesisine getirilerek işlendiğini ve buradan da katma değeri yüksek ürün olarak dünyanın dört bir yanına ihraç edildiğinden bahsetti. Rengi ve dokusuyla dünyada tek olan kırmızı mermerin, kendi mermer sahalarından çıktığını söyleyen Çekiç, şunları paylaştı: “Türkiye’nin farklı bölgelerinde 16 işletme ruhsatına sahibiz.

Hali hazırda Antalya, Burdur, Aydın, Isparta, Afyon, Bursa ve Eskişehir’de toplam sekiz ocağımız faaliyet gösteriyor. Her ocakta mermeri yarı mamule getiren tesislerimiz mevcut. Dünyada tek olma özelliği taşıyan kırmızı oniks mermeri, Eskişehir’in Süpran mahallesindeki mermer sahamızdan çıkıyor.”

Az insan gücüne dayalı yüksek adetli üretim yapabilmek hedefiyle son yıllarda makine parkurunu güçlendirdiklerini belirten Çekiç, teknoloji ve makine alanında 1,5 milyon euro yatırım yaptıklarını dile getirdi. Çekiç ayrıca, Eskişehir OSB’deki fabrikalarında kurulu çatı üstü GES ile kendi elektriğini ürettiğini söyledi.

Dünyanın en prestijli yapılarını süslüyor

Türkiye’de işlenmiş mermer ihracatı yapan ilk 10 firma arasında yer alan Çekiçler Mermer’in, bu alanda ilk üç firma arasına girmeyi hedeflediğinden bahseden Metin Çekiç, satışlarının yüzde 90’ını yurt içine, yüzde 10’unu ise yurt içi pazara gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

İşlenmiş mermerde çok geniş bir koleksiyona sahip olduklarını ve d dünyadaki birçok prestijli projede yer aldıklarına vurgu yapan Çekiç, şunları söyledi: “Abu Dhabi’de Başkanlık Sarayı’nda 550 bin metrekare mermer kullanıldı. 350 bin metrekaresi Türkiye’den sağlandı. 250 bin metrekaresini ise firmamız verdi.

Türk mermeri olarak önemli bir kısmını biz tedarik ettik. Yine Kazakistan’da Nursultan Nazarbayev Başkanlık Sarayı’nın mermerleri de firmamız tarafından gönderildi. Ülkemizde ise Cumhurbaşkanlık Külliyesi’nde yine bizim mermerlerimiz kullanıldı. Yurtdışındaki birçok projede firmamızın tercih edilmesi bizim için bir gurur kaynağı oldu.”