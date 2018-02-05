Çelebi, en az 10 yıl daha Mumbai'de

05 Şubat 2018

Çelebi Hava Servisi'nin iştiraki, Hindistan'ın Mumbai şehrinde hizmet verdiği Chhatrapati Shivaji International Airport (CSIA) ihalesini kazanarak, söz konusu havalimanını 10 yıl daha işletme hakkı elde etti.

Çelebi'nin KAP'a yaptığı açıklamaya göre, yüzde 57 iştiraki konumundaki Celebi Nas Airport Services India (Celebi Nas) 2009 yılından bu yana yer hizmetleri faaliyetlerini yürüttüğü CSIA havalimanının açtığı ihaleyi kazandı.

Buna göre Celebi Nas, CSIA'da sahip olduğu yer hizmetleri verme imtiyazın 1 Ocak 2020'den 31 Aralık 2029'a kadar 10 yıl süre ile devam ettirecek.

Açıklamada, Hindistan'da gerekli onay, izin veya lisansların temin edilmesi sonrası en geç 4 Mart 2018 tarihine kadar imtiyaz sözleşmesinin imzalanacağı belirtildi.