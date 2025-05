Çelebi Hava Servisi’ne Çelebi'ye Hindistan’da mahkemeden ihtiyati tedbir kararı

Takip Et

Çelebi Hava Servisi, Hindistan’daki Mumbai Havalimanı’nda yürütülen yer hizmetleri ihalesiyle ilgili olarak Bombay Yüksek Mahkemesi’nden lehine ihtiyati tedbir kararı aldırdı. Mahkeme, yeni hizmet sağlayıcı belirlenmesine yönelik süreci 12 Haziran’a kadar durdurdu.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizce yapılan 27.05.2025 tarihli Özel Durum Açıklamasında da konu edildiği üzere; Şirketimizin, sermayesinin %100'üne sahip olduğu Celebi GS Chennai Private Limited'in ("CGSC") Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu tarafından güvenlik izninin ulusal güvenlik çıkarlarına aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle iptal edilmesine bağlı olarak; CGSC Chennai Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonlarına yönelik Yer Hizmetleri İmtiyaz Sözleşmesi'nin haksız şekilde tek taraflı feshedilmesine bağlı olarak 26.05.2025 ve 27.05.2025 tarihlerinde Madras Yüksek Mahkemesi (High Court of Judicature at Madras) nezdinde Hindistan Havalimanları Otoritesi (Airports Authority of India) aleyhine ihtiyadi tedbir talepli iki tahkim davası açmıştır."