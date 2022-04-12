Çelebi, Hindistan'da iki ihaleye katıldı

Çelebi Hava Servisi, Hindistan'ın Kempegowda Uluslararası Havalimanı İşletmecisi Bangalore International Airport Limited'in (BIAL) açtığı 15 yıl süre ile kargo terminallerinin inşaatı, iyileştirilmesi ve işletilmesine yönelik iki ayrı ihaleye katıldı.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, şirketin 15 yıl süre ile (+7 yıl uzatma opsiyonlu) kargo terminallerinin inşaatı, iyileştirilmesi, işletilmesi gibi işlere yönelik ihalelerden ilkinin 25 milyon euro, ikincisinin de 15 milyon euro yatırım tutarı olduğu belirtildi.

Açıklamada her iki ihaleye birden katılan katılımcıların, ihalelerden yalnızca birini kazanabilecekleri belirtilerek, nisan ayı içinde sonuçlanmasının beklendiği kaydedildi.