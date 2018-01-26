Çelebi, Hindistan'da kargo terminali ihalesini kazanamadı
Çelebi, Mumbai International Airport'un kargo terminali ihalesini kazanamadı.
Çelebi Hava Servisi Hindistan Mumbai kentinde, Mumbai International Airport'un (MIAL) açtığı uluslararası kargo terminali ihalesinin kendi lehine sonuçlanmadığını duyurdu.
Çelebi söz konusu ihaleye yüzde 59 oranla Nas Aviation Services India Private Limited ile konsorsiyum olarak iştirak etmişti.
Çelebi'den KAP'a yapılan açıklamada, "Mial tarafından yapılan bildirime göre, ihale şirketimiz dışındaki bir ihale katılımcısı lehine sonuçlanmıştır" denildi.
Kaynak: Reuters