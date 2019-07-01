Çelebi, konteyner hareketlerinde artış hedefliyor
Türkiye’nin iş ve sanayi merkezi İstanbul’un yanı sıra ticari açıdan büyük önem taşıyan Güney Marmara ve Ege'de bağlantılarıyla avantajlı bir konumda yer alan Çelebi Bandırma Limanı yıl sonuna kadar konteyner hareketinde artış hedefliyor.
Konumu itibariyle Marmara Denizi’nde gerçekleşen kuzey-güney Ro-Ro gemileri trafiğinin merkezinde yer alan Çelebi Bandırma Limanı denizyolu, demiryolu ve karayolu bağlantılarıyla geniş liman içi stoklama sahaları sayesinde Türkiye dış ticaretinin dinamosu olan Güney Marmara, İç Anadolu, Ege bölgelerine en yüksek faydayı sağlayabilecek liman olarak görülüyor.
Çelebi Bandırma Limanı’nın 2018 yılında 36 bin TEU konteyner hareketi gerçekleştirdiğinin altını çizen Çelebi Bandırma Limanı Ticaret Müdürü Şükrü Yegül, bu yılın ilk beş ayında 9 bin 795 TEU’luk konteyner yükü elleçlediklerini kaydetti. Limande iki ayrı fedeer servisi ile Ambarlı Limanı ve Asyaport Limanı’na düzenli olarak servislerinin devam ettiğini ifade eden Yegül; bölge hinterlandında, konteyner çalışmalarının sürdüğünü, yıl sonuna kadar konteyner hareketinde artış hedeflediklerini söyledi.
"Vagon taşımasında bölgemizin dinamosu haline geldik"
Öte yandan dökme katı yük grubunda 2019’un ilk beş ayında 1 milyon 793 bin 908 ton yük eleçlendiğini dile getiren Şükrü Yegül, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artış gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Sıvı yük grubunda yapmış oldukları yatırımlarla ithalatlarına hız kattıklarının bilgisini veren Yegül, “Çelebi Bandırma Limanı 2019 yılı ilk 5 ayında 205 bin 81 ton sıvı yük elleçledi. Söz konusu dönemde toplam 2.1 milyon ton yük elleçleyerek, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 12’lik bir artış gerçekleştirdik” dedi.
Dökme katı yük grubunda ise vagon taşıma maliyeti avantajı ile ithalatlarına hız vererek vagon taşımasında, Güney Marmara bölgesinin dinamosu haline geldiklerini ifade eden Yegül, ithalat müşteri portföyünde de buna paralel olarak demiryolu ile çalışan müşteriler nezdinde geçen yılın aynı dönemine göre artış gözlendiğini dile getirdi.
Genel kargo ve proje yük grubunda da müşteri portföylerini artırdıklarını aktaran Yegül, Çelebi Bandırma Limanı 2019 yılı içinde proje yük grubunda hinterlandındaki rüzgar enerji santrali (RES) kurulumları için gelen ekipmanların tamamına yakınının Türkiye’ye giriş limanı olduğunu dile getirdi.
Öte yandan Çelebi Bandırma Limanı’nın Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Tekirdağ bölgelerinin yanı sıra bu yıl Denizli’ye Siemens tarafından kurulacak RES için de projenin geçirileceği liman olarak seçildiğini kaydeden Yegül, “Çelebi Bandırma Limanı proje yük grubunda bölgesinde faaliyet gösteren Gesbey, Arıtaş Worthington ve Best Trafo ile sürekli çalışmakta, Enercon, Siemens, Vestas, GE, Leitwind gibi uluslararası türbin üreticileri ile de proje bazlı görüşme ve çalışmalarına devam ediyor” dedi.