Çelebi, konteyner hareketlerinde artış hedefliyor

01 Temmuz 2019

Konumu itibariyle Marmara Denizi’nde gerçekleşen kuzey-güney Ro-Ro gemile­ri trafiğinin merkezinde yer alan Çelebi Bandırma Limanı denizyolu, demiryolu ve karayolu bağlantılarıyla geniş liman içi stoklama sahaları sayesinde Türki­ye dış ticaretinin dinamosu olan Güney Marmara, İç Anadolu, Ege bölgelerine en yüksek faydayı sağlayabilecek liman olarak görülüyor.

Çelebi Bandırma Li­manı’nın 2018 yılında 36 bin TEU kon­teyner hareketi gerçekleştirdiğinin al­tını çizen Çelebi Bandırma Limanı Ticaret Müdürü Şükrü Yegül, bu yılın ilk beş ayında 9 bin 795 TEU’luk konteyner yü­kü elleçlediklerini kaydetti. Limande iki ayrı fedeer servisi ile Ambarlı Lima­nı ve Asyaport Limanı’na düzenli olarak servislerinin devam ettiğini ifade eden Yegül; bölge hinterlandında, konteyner çalışmalarının sürdüğünü, yıl sonuna kadar konteyner hareketinde artış he­deflediklerini söyledi.

"Vagon taşımasında bölgemizin dinamosu haline geldik"

Öte yandan dökme katı yük grubunda 2019’un ilk beş ayında 1 milyon 793 bin 908 ton yük eleçlendiğini dile getiren Şükrü Yegül, 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artış gerçekleş­tirdiklerini kaydetti.

Sıvı yük grubunda yapmış oldukları yatırımlarla ithalatları­na hız kattıklarının bilgisini veren Yegül, “Çelebi Bandırma Limanı 2019 yılı ilk 5 ayında 205 bin 81 ton sıvı yük elleçledi. Söz konusu dönemde toplam 2.1 milyon ton yük elleçleyerek, 2018 yılının aynı dö­nemine göre yüzde 12’lik bir artış gerçek­leştirdik” dedi.

Dökme katı yük grubun­da ise vagon taşıma maliyeti avantajı ile ithalatlarına hız vererek vagon taşıma­sında, Güney Marmara bölgesinin dina­mosu haline geldiklerini ifade eden Yegül, ithalat müşteri portföyünde de buna pa­ralel olarak demiryolu ile çalışan müşte­riler nezdinde geçen yılın aynı dönemine göre artış gözlendiğini dile getirdi.

Genel kargo ve proje yük grubunda da müşteri portföylerini artırdıklarını aktaran Yegül, Çelebi Bandırma Lima­nı 2019 yılı içinde proje yük grubunda hinterlandındaki rüzgar enerji santrali (RES) kurulumları için gelen ekipman­ların tamamına yakınının Türkiye’ye giriş limanı olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Çelebi Bandırma Limanı’nın Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Tekirdağ bölgelerinin yanı sıra bu yıl Denizli’ye Siemens tarafından kurulacak RES için de projenin geçirileceği liman olarak se­çildiğini kaydeden Yegül, “Çelebi Ban­dırma Limanı proje yük grubunda böl­gesinde faaliyet gösteren Gesbey, Arıtaş Worthington ve Best Trafo ile sürekli çalışmakta, Enercon, Siemens, Vestas, GE, Leitwind gibi uluslararası türbin üreticileri ile de proje bazlı görüşme ve çalışmalarına devam ediyor” dedi.