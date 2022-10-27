Celenes By Sweden, toplumsal bilinç oluşturmayı hedefliyor

Sentetik madde içeren kozmetik ve bakım ürünlerinin ciltte bıraktığı hasarlar, tüketicileri bitkisel ürünler satın almaya yönlendirirken, çevreye duyarlı birçok kişi de üretim aşamasında hayvanlar üstünde deney yapmayan markaları tercih ediyor. Vantage Market Research’ün raporuna göre, 2021’i 15,1 milyar dolarla kapatan vegan kozmetik pazarının 2028’e kadar 21,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Vegan kozmetik ve bakım ürünlerinin trend haline dönüşmesinin başlıca sebebini tüketici bilincinin artmasına bağlayan İsveç menşeli kozmetik şirketi Celenes By Sweden’ın Marka Müdürü Zeynep Alkan, “Gün içinde farkında olmadan birçok kimyasala maruz kalıyoruz ve maalesef bu maddelerden üretilmiş ürünleri de bakım yaparken her gün cildimizde kullanıyoruz. Oysa kozmetik ürünlerde bulunan kimyasallar yalnızca insan sağlığına zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda sulara ve toprağa karışarak doğada da geri dönülemez hasarlara çok açılıyor.” diye konuştu.

41 ülke kozmetik ürünlerde hayvan deneylerini yasakladı

Çevreye duyarlı kozmetik ürünlere yönelik farkındalık artışının markaları da buna yönlendirdiğini belirten Alkan, “Kimyasal maddeler kullanılarak üretilen ürünler yalnızca insana dönük zararlarıyla bilinmiyor, üretim aşamasında denek olarak kullanılan doğadaki birçok canlıyı da olumsuz etkileniyor. Dünya çapında 41 ülke, kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test yapılmasını yasaklarken, halen birçok marka bu uygulamaya devam ediyor. Bu yüzden bitkisel ve vegan temiz içerikli tüm ürün serilerimizde odağımıza yalnızca tüketicileri almakla kalmıyor, markaları da çevreye duyarlı üretime teşvik ederek insana ve doğaya zarar veren ürünler hakkında çift taraflı toplumsal bilincin oluşturulmasında önemli bir rol üstleniyoruz.” dedi.

“İsveç’in endemik bitkilerini kullanıyoruz”

Ürünlerinde İsveç’in endemik bitkilerini ve saf termal suyunu kullandıklarını söyleyen Zeynep Alkan, “İsveç’in sonuç odaklı cilt bakım prensibiyle ürettiğimiz ürünlerimizde, İskandinav doğasından ilham alıyoruz. Bunlardan en yenisi olan cilt bakım serumu serimizde olduğu gibi, sürdürülebilirliğe dair benimsediğimiz tüm ilkelerimizi faydalı ürünlere dönüştürmeye devam ediyoruz. Spesifik cilt problemlerinin giderilmesi için 4 ayrı üründen oluşan serum serimizde, İsveç’in endemik bitkilerini kullanıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Yeni ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Yakın zamanda gerçekleştirdikleri lansmanla yeni serilerini de piyasaya sürdüklerini kaydeden Alkan, “Koyu halka görünümünden gözeneklere, ince çizgilerden sivilce izlerine kadar birçok cilt problemini çözüyoruz. İnsan sağlığının ve doğanın korunmasını odağımıza aldığımız yoğun Ar-Ge çalışmalarımızın ardından ürettiğimiz temiz içerikli ve vegan sertifikalı ürünlerimizle sürdürülebilirliği yaygınlaştırıyoruz. Temiz içerik, temiz cilt mottosuyla tüketiciler için ürün yelpazemizi gelecek dönemde büyümeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

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