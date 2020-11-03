Çelik Halat'tan ABD'ye ihracat durdurma kararı

03 Kasım 2020

Çelik Halat, 'anti damping' ve 'sübvansiyon' vergileri nedeniyle ABD'ye yaptığı "öngermeli beton demeti" ihracatının geçici süreyle durdurduğunu açıkladı. Şirket, ciro ve kar kaybı yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, alternatif pazarlarda satış ve pazarlama faaliyetlerine başlanıldığını bildirdi.

Çelik Halat Tel ve Sanayi A.Ş'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ABD Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 15 ülkeye açılmış olan, " öngermeli beton demeti" ithalatına yönelik "anti damping ve sübvansiyon" incelemesinde alınan ve henüz nihai olmayan ara karara göre; ABD'ye yapılan "öngermeli beton demeti" ihracatının ilave "anti damping" ve "sübvansiyon" vergilerine tabi tutulduğu öğrenilmiştir. Bu gelişmeye bağlı olarak Şirketimiz, ABD'ye yaptığı "öngermeli beton demeti" ihracatını, mezkur incelemenin sonuçlanmasına kadar geçici olarak durdurmuştur. Şirketimiz'in herhangi bir ciro ve kar kaybı yaşamaması için gerekli tedbirler ve aksiyonlar alınmış olup, alternatif pazarlarda büyüme stratejisi doğrultusunda satış ve pazarlama faaliyetlerine başlanmıştır."