Cellcentric’e yakıt hücresi bileşenlerini Bosch tedarik edecek

Bosch, entegre güç elektroniğine sahip elektrikli hava kompresörlerine yönelik aldığı büyük siparişle, bu alandaki geliştirme çalışmalarını bir adım öteye taşıyor.

Yüksek teknolojiye sahip bu parçanın tedariki konusunda cellcentric ile uzun süreli bir sözleşme imzaladı. Yüzde 50’si Daimler Truck AG’ye ve yüzde 50’si Volvo Group AB’ye ait bir ortak girişim olan cellcentric, değer zincirinin tamamında tüm faaliyetlerden sorumlu.

Ortak girişim, yakıt hücresi sistemlerinde global üretici olmayı ve bunun neticesinde 2050 yılı itibarıyla ulaşımı iklim nötr ve sürdürülebilir hale getirmeye yardımcı olmayı hedefliyor. Hava kompresörü, gelecekte ağır vasıtalarda ve sabit uygulamalarda kullanılacak olan cellcentric yakıt hücresi sisteminin bir parçası olacak. Büyük ölçekli üretimin 2025'te başlaması planlanıyor.

"Bu parçayı geliştirmek için büyük çaba harcıyoruz"

Bosch, hidrojenin bir enerji taşıyıcı olarak parlak bir geleceğe sahip olduğu inancından hareketle bu alanda önemli yatırımlar yapıyor. Şirket, 2021'den 2024'e kadar mobil yakıt hücresi uygulamalarına yaklaşık 600 milyon euro, elektrik ve ısı üretimine yönelik sabit olanlara ise 400 milyon euro yatırım yapmayı planlıyor.

Bosch Güç Aktarma Çözümleri Bölümü Başkanı Dr. Uwe Gackstatter, “Bosch, bu parçayı geliştirmek için büyük bir çaba harcıyor. Elektrikli hava kompresörünü ticarileştirme konusunda çalışan, çeşitli birimlerden uzmanların yer aldığı 15 farklı ekibe sahibiz. Yüksek hızlı bir elektrikli motorun entegre güç elektroniği ile bir araya gelmesi, rekabetçi üretim maliyetlerinde kolay sistem entegrasyonunu mümkün kılıyor.” dedi.