Cemdağ Aydınlatma, Avrupa’da marka satın alıyor

Aydınlatma alanında geniş bir ürün portföyüne sahip olan Cemdağ Aydınlatma Grubu, yurt dışında konumunu güçlendiriyor. Çiğli, Aliağa, Akhisar ve Güzelbahçe’de toplamda 54 bin metrekare kapasiteli 4 farklı üretim ve lojistik tesisinde faaliyet gösteren ve yıllık 4 milyonun üzerinde armatür üretim kapasitesine sahip olan Cemdağ, Avrupa’da marka satın almayı planlıyor.

50’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını ve yurtdışında önemli projeler üstelendiklerini söyleyen Cemdağ Aydınlatma Grubu CEO’su Sina Cem, yurt dışında satış ve etkinliklerini artırmak istediklerini aktardı. Avrupa’da genişleme stratejileri çerçevesinde marka satın almak için fırsatları değerlendirdiklerini belirten Cem, "Yılbaşından bu yana Avrupa pazarında premium segment’te büyümemizi sağlayacak önemli bir İskandinav markasını satın almak için görüşmeler yürütüyoruz. Bu görüşmelerde olumlu netice alacağımızı düşünüyoruz. Bu konuda çok heyecanlıyız, eğer gerçekleşirse yurt dışında yaptığımız ilk satın alma işlemimiz olacak.” diye konuştu.

2022 Dünya Kupası yollarını aydınlanacak

5 kıtada 50’nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirerek 5,5 milyonun üzerinde ürünle 250’nin üzerinde şehri aydınlatan Cemdağ, 22’nci FIFA Dünya Kupası maçlarının oynanacağı stadyumları birbirine bağlayan Al Khor otoyolunu da aydınlatacak.Uzunluğu 33 kilometre olan ve toplamda 12 adet spor tesisini birbirine bağlayan 10 şerit, 2 tünel, 12 viyadük ve 10 kavşaktan oluşan Al Khor otoyolunun aydınlatmasında 8 binin üzerinde Cem markalı armatür kullanıldı. Projede kullanılan Cem armatürleriyle tüketim maliyetlerinde yüzde 60 oranında tasarruf öngörülüyor.