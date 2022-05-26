Cemdağ, İskandinav aydınlatma markası Noral’ı satın aldı

Cemdağ Aydınlatma Grubu, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da da büyüme planları kapsamında yatırımlarına devam ediyor. Türkiye dışında 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek 5,5 milyonun üzerinde CEM markalı ürünleriyle 250’nin üzerinde şehri aydınlatan Cemdağ Aydınlatma Grubu, Avrupa’da ismini en üst sıralara taşıyacak önemli bir satın alma gerçekleştirdi.

Hollanda’da rafineri, Avusturya’da konser alanı, Almanya’da havalimanı, Cezayir ve Irak’ta tünel aydınlatma gibi birçok uluslararası projeyi başarıyla tamamlayan Cemdağ, İskandinav markası Noral’ı bünyesine katarak büyüme faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor.

Noral, İskandinavya coğrafyasının 24 milyar dolar piyasa değerine sahip SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) bankasının iştiraki olan Aura Light grubunun önemli bir markası olması ile biliniyor. Aura Light dış aydınlatma ve direk üretimi operasyonlarının büyük bir bölümünü Noral markası ile yürütüyordu.

Yeni projelere imza atmaya devam ediyor

Cemdağ Aydınlatma Grubu’nun bünyesine kattığı İskandinav premium segment üreticisi Noral, 74 yılı aşkın İskandinavya pazarında faaliyet gösteren, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Belçika, Danimarka, Kanada, Singapur, İsveç, Amerika gibi Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra Ortadoğu ülkelerinde de ciddi projelere imza atan bir marka.

Çiğli, Aliağa, Akhisar ve Güzelbahçe’de konumlandırılmış, toplamda 54 bin metrekare kapasiteli dört farklı üretim ve lojistik tesisinde faaliyet gösteren Cemdağ Aydınlatma Grubu’nun yıllık kapasitesi 4 milyon armatürün üzerinde.

“Noral, yurtdışında gerçekleştirdiğimiz ilk satın alma projemiz”

24 Mayıs 2022 Stockholm’da düzenlenen imza töreninde konuşan Cemdağ Aydınlatma Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Süha Cem, şunları söyledi: “1968 yılında kurulan Cemdağ Aydınlatma Grubu olarak günümüzde yurtdışında önemli projeler üsteleniyoruz. Avrupa’da genişleme stratejilerimiz çerçevesinde marka satın almak için uzun süredir fırsatları değerlendiriyoruz. İskandinav markası olan Noral’ı satın almamız Avrupa pazarında premium segment’te büyümemizi sağlayacak, pazar payımızı ve söz sahipliğimizi artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu satın alma Türk aydınlatma sektörünün yurtdışında gerçekleştirdiği en büyük yatırımı. Noral, yurtdışında gerçekleştirdiğimiz ilk satın alma projemiz olmakla beraber Noral’ın merkezini Almanya’da konumlandıracağız. 2022 yılındaki hedeflerimiz arasında yer alan akıllı aydınlatma ve direk üretimi yatırımlarımıza da Noral ile başlangıç yapıyoruz. Markamızın yüksek mühendislik gücünü Noral’ın tasarım gücüyle birleştiriyoruz. Cemdağ olarak bu satın alma ile sektörde bir dünya markası olma yolunda ilerliyoruz.”

“Noral’ı geliştirip güçlendireceklerine eminim”

Cemdağ Aydınlatma Grubu’nun Noral markasını ileriye taşımak için doğru koşullara sahip olduğunu belirten Aura Light Ceo’su Peter Mannhart ise, “Cemdağ Aydınlatma Grubu ile son 2,5 yıldır devam eden satın alma görüşmelerini yılbaşından itibaren hızlandırarak nihayete erdirdik. Noral gibi köklü bir markayı pazar lideri konumunda tutabilecek bir firma ile anlaşmaktan dolayı mutluyuz. İlgili satın alma neticesinde iç ve dış aydınlatma konusunda uzman olan Cemdağ Aydınlatma Grubu’nun alanındaki bilgi birikimi ve uzmanlığı ile Noral’ı geliştirip güçlendireceklerine eminim. Böyle tanınmış bir markayı emin ellerde bırakmak kendimizi güvende hissettiriyor. Noral’ın Avrupa'daki genişleme faaliyetlerini takip etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”