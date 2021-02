Cemil Has Medikal, rotayı Uzak Doğu ve Amerika'ya kırdı

Takip Et

Ahmet USMAN

İZMİR - Cihazların Ar-Ge çalışmalarının tamamladığını belirten Genel Müdür Cemil Has, ihracat portföyüne de yeni pazarları ekleyeceklerini vurguladı. Has’ın verdiği bilgilere göre AB, Ortadoğu ve Balkan ülkelerine ihracat yapan firma, önümüzdeki dönemde ABD başta olmak üzere Kuzey Amerika ve Uzak Doğu ülkelerine de açılmayı planlıyor.

Cemil Has, “Zorlu geçen 2020’de tedbirlerimizi alarak Ar-Ge faaliyetlerimizi sürdürdük ve yeni pazarlara odaklandık. 2021’de, üç yeni ozon cihazını sektörle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bunları da kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız” dedi. Ozon cihazı üretiminde yüzde 90’lık pazar payına sahip olduklarını anlatan Has, ozonla ilgili bilimsel çalışmalarda da referans kabul edilen projeler yürüttüklerine dikkat çekti.