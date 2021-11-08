Çemobsan, artan iş hacmi ile birlikte Çerkezköy fabrikasını büyütüyor

Barış SEDEF

Mobilya aksesuarları alanında faaliyet yürüten Çemobsan, iç pazarın yanı sıra ihracat odaklı artan taleple birlikte yatırım hamlesi başlattı. Çerkezköy OSB'de5 bin 500 m2 kapalı alanda üretim yapan şirket, üretim tesisini 12 bin m2'si kapalı alan olmak üzere 16 bin metrekareye çıkarmak için harekete geçen şirket, ayrıca Almanya'da depo ve satış ağı kuracak. Şirket, ihracat pazarlarına yılsonuna kadar Fransa ve İngiltere'yi de ekleyecek.

Çemobsan Genel Müdürü Atakan Çetin, dünyada yaşanan navlun krizinin firmalarına yeni pazarlara açılmak için kapı araladığını açıkladı. Avrupa’da büyüme hedefleri olduğunu dile getiren Çetin, “Almanya’daki iş hacmimiz de navlun krizi nedeniyle arttı. Pazar hâkimiyetimizi güçlendirmek için depo yatırımı yaparak satış ağı kurmayı planlıyoruz. İspanya, Portekiz ihracat konusunda portföyümüze eklediğimiz ülkeler arasında. Yılsonuna kadar ihracat ağımıza Fransa ve İngiltere’yi de ekleme hedefimiz var” dedi.

Yaptıkları üretimlerin yüzde 92’isini ihraç ettiklerini kalan yüzde 8’lik kısmını ise iç piyasaya sunduklarına işaret eden Çetin, “Ancak önümüzdeki yıl iç piyasadaki hacmimizi yüzde 30’a çıkarmak istiyoruz. Bunu yaparken de 2022 özelinde de yüzde 20’lik büyüme öngörümüz var. Özellikle ihracat odaklı olmak pandemi dönemlerinde dış satımın durmasına neden olabiliyor. Bundan dolayı iç pazardaki hâkimiyetimizi artırmak istiyoruz” diye konuştu.

6 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyor

Toplamda 5 bin 500 metrekarede üretim yaptıklarının ve kapasitelerinin yüzde 65’ini üretim proseslerinde geri kalan kısmının ise depolama ve sevkiyat alanında kullandıklarını anlatan Çetin, “Önümüzdeki yıl içerisinde 6 milyon dolarlık bir fabrika yatırımımız olacak. 12 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 16 bin metrekareye sahip olması öngörülen yatırımımızı Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde yapacağız. Makinelerin çalışması ve üretimin başlama tarihini ise 2023 olarak öngörüyoruz. Bu doğrultuda hedefimiz sürgü sistemlerinde dünyanın önde gelen markaları arasında yer almak” açıklamalarında bulundu.

“İç pazarda olağanüstü dönemlerde ham maddeye kısıtlama getirilmeli”

Türkiye’de üretilen ve reel sektörün kullandığı ham maddelere yönelik olağanüstü durumlarda belirli kotaların getirilmesi gerektiğini öneren Atakan Çetin, “Sonuçta içeride bulunan hammaddeyi işleyerek belirli bir değer haline getirip ihraç ediyoruz. Şu anda sac, alüminyum ve demir-çelikte yaşanan fiyat artışlarının dengelenmesiyle ciro ve büyüme konusunda sürdürülebilirliğimizi artırarak devam ettirmeyi amaçlıyoruz.”