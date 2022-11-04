Çemobsan, Kuzey Amerika’ya odaklanacak

Mobilya aksesuarları alanında 2017’de üretime geçen Çemobsan, üretiminin yüzde 90’ını ihraç ediyor. Ürünlerini 45 farklı ülkeye satan şirket, gelecek yıl Kuzey Amerika pazarına odaklanacak. Öne çıkan ve gelişmekte olan pazarları arasında Almanya, Mısır ve Hindistan’ın özel bir yeri olduğunu ifade eden Çemobsan Genel Müdürü Atakan Çetin, “Bununla birlikte, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa bölgelerinde de pazar payımızı her geçen gün arttırıyoruz. 2023 yılında özellikle Kuzey Amerika’daki mevcut faaliyetlerimizi arttırarak, bu pazara özel bir yapılanma ile payımızı önemli ölçüde arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yeni marka Janus’la yeni çözümler sağlayacak

Gelinen noktada, insanların giderek büyüyen şehirlerde daha küçük yaşam alanlarında, minimalist bir anlayış içerisinde yaşadığını kaydeden Atakan, “Son kullanıcı için alan avantajları sağlayan yenilikçi mobilya tasarımlarının ve bu tasarımların hayata geçmesine olanak tanıyan aksesuarların geliştirilmesinin, mobilya sektörünün geleceğini belirleyecek dinamiklerden biri olacağını düşünüyorum. Çemobsan olarak, yeni markamız Janus ile piyasaya süreceğimiz yaşam alanlarına değer katan alan çözümlerimiz ile sektörde fark yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

Son kullanıcıya alan kazandıracak

Ana ürün grupları, sürgü sistemleri ve bağlantı elemanları ile ulusal ve uluslararası kulvarlardaki paydaşlarıyla gelişim yolculuklarını sürdürdüklerini aktaran Çetin şöyle konuştu:“Çemobsan olarak içinde bulunduğumuz dönemde, çıkaracağımız yeni modellerimiz ile, kalite ve yenilikçilikten ödün vermeden rekabetçi fiyatlarla hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu vizyonumuz doğrultusunda, son kullanıcıya alan kazandıran çözümler sağlayacak yenilikçi ürünlerimizi geliştirmeye ve üretmeye yönelik yeni yatırımlarımıza 2023 yılında da arttırarak devam etmeyi planlıyoruz.”

Üretim kapasitelerini ve verimliliklerini arttırmak amacıyla makine parkurlarına yönelik otomasyon yatırımlarını da sürdürdüklerini aktaran Çetin, “Bu doğrultuda, üretim adetlerimizi ve ürün kalitemizi arttırmak, bunu yaparken de karbon ayak izimizi azaltmak ve geleceğe yönelik çevreci bir anlayış içerisinde üretim yapabilmemize imkan sağlayan üretim araçlarına yatırım yapmayı sürdürüyoruz” dedi.

Mobilyanın merkezinde sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm olacak

Geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve karbon ayak izinin azaltılması gibi kavramların mobilya sektörünün geleceğine yön vereceğini dile getiren Atakan Çetin, “Daha az tüketerek, çevresel etkileri minimize ederek sürdürülebilir üretim yapmanın ve bu ilkelere bağlı şekilde faaliyet gösteren tedarik ağları yaratmanın, sektörün önümüzdeki 10 yıldaki dönüşümünün merkezinde yer alacak. Bu çerçevede, geri dönüştürülebilir hammaddeler kullanmaya azami özen gösteriyoruz” diye konuştu.