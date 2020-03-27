Çemtaş, “üretime devam” dedi

27 Mart 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin büyük vasıflı çelik üreticilerinden olan Çemtaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde koronavirüs salgınına karşı sağlık tedbirleri alındığını, tesiste bir duruş yaşanmayacağını kaydetti. Çemtaş’ın bildiriminde şu ifadelere yer verildi: “Günümüz itibariyle faaliyetlerimizi önemli derecede etkileyecek bir aksama oluşmamıştır. Yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimizden herhangi bir sipariş iptali olmamıştır. Gerek üretim ve sevkiyatımız, gerekse tahsilat ve ödemelerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Faaliyetlerimiz normal seyrinde devam etmekte olup herhangi bir ara verme veya durdurma planlanmamaktadır. Uzaktan çalışması gereken personelimiz için gerekli alt yapı çalışması tamamlanmış olup, ofis çalışanlarımızın iş durumuna göre dönüşümlü veya uzaktan çalışma hazırlıkları uygulamaya geçirilmiştir.”

Yarım asra yaklaşan geçmişiyle Bursa’nın köklü şirketleri arasında yer alan Çemtaş, çelikhane ve haddehanesiyle aynı zamanda Türkiye’nin büyük vasıflı çelik üreticilerinden. Çemtaş ayrıca ağır vasıtalar için de denge çubuğu üretimi yapıyor.