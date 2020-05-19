Cengiz, 400 milyon euroluk projeye başlıyor

19 Mayıs 2020

Kerim ÜLKER

Geçen yıl ilk kez DÜNYA Gazetesi’nin duyurduğu Cengiz Holding’in Hırvatistan’daki demiryolu projesi 25 Mayıs’ta başlıyor.

Hırvatistan’ın kuzeyinde yer alan Krizevci ile Koprivnica arasında demiryolu hattının yeniden inşası ve mevcut olana paralel olarak yeni bir parkur inşası için yapılan ihaleyi 400 milyon euroluk teklifiyle kazanan Cengiz İnşaat, Hırvatistan Hükümeti ile görüşmesinin ardından projeye başlama kararı aldı.

COVID-19 salgını nedeniyle bir türlü başlanılmayan proje, Zagreb Yönetimi’nin aldığı kararla onaylandı ve 25 Mayıs’ta başlayacağı duyuruldu. 42.6 kilometrelik uzunluğa sahip proje 25 Kasım 2023’te tamamlanacak.

338 metrelik çelik köprü kuracak

Demiryolu altyapı işletmecisi HZ Infrastruktura’ın Cengiz İnşaat ile 12 Mart’ta yaptığı anlaşma çerçevesinde projede dokuz tren istasyonu ve durağı, yedi köprü, iki viyadük ve 21 altgeçit ve üst geçit olacak. Projede ayrıca 25 kilometrelik ses koruma duvarı inşa edilecek. Projedeki en zorlu bölüm ise Drava nehri üzerinde 338 metrelik çelik köprü olacak.

Hırvatistan için stratejik öneme sahip olan proje, ülkenin yakın tarihinin en büyük demiryolu altyapısı yatırımını temsil ediyor. Proje finansmanın yüzde 85'i AB karşılayacak. 10 firma ve konsorsiyumun teklifte bulunduğu ihaleye katılanlar arasında Yapı Merkezi şirketi de bulunuyordu.