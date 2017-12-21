Cengiz ‘akıllı otoyolda’ Avrupa’da hız limitini aştı

21 Aralık 2017

SİBEL SANCAKLI

BOSNA HERSEK - Cengiz İnşaat, Bosna Hersek’te başladığı akıllı yol projesini söz verilen zamandan 3 ay önce ve daha düşük bütçeyle tamamladı. Şirket, 2012’de sonuçlanan ihalesinin ardından başladığı proje kapsamında yaklaşık 100 kilometrelik otoyolun 20 kilometresi için 355 milyon euro yatırım gerçekleştirdi. Akıllı otoyolun bölgeye toplamda 6.6 milyar dolarlık yatırımın gelmesine de katkı sağlayacağı açıklandı. Cengiz İnşaat Yurtdışı Projeler Direktörü Gök, otoyol çalışmalarına ilişkin düzenlenen toplantıda 2 yıl gibi bir sürede 20 kilometrelik otoyolu teslim ettiklerini belirterek, bunun Avrupa ve Balkanlar için önemli bir hız olduğunu kaydetti.

Gök, Avrupa’nın kuzeyi ve güneyini birbirine bağlarken doğu ve batı koridorunu da tamamlayan C-5 otoyolunun hem ekonomik hem de stratejik önemi olduğunu belirterek, otoyol ihalelerinin 3 ayrı etaptan oluştuğunu ve 3’ü için de ayrı ihalelere çıkıldığını ifade etti. Gök, sözlerine şöyle devam etti: “Cengiz İnşaat olarak Bulgaristan’da yaptığımız otoyol projesi incelendikten sonra yeterlilik belgesi alan tek Türk firma olarak ihaleye katıldık. Bu ihalede Avrupa’nın dev firmalarıyla yarıştık. Üç ihaleyi de biz kazandık. 369 milyon euro tutarındaki işi, bütçesinin altında 355 milyon euroya bitirdik. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’den başlayan otoyol, Bosna sınırlarından da geçerek Adriyatik kıyısına kadar iniyor. Otoyolun 360 kilometresi Bosna’dan geçiyor. Biz Cengiz İnşaat olarak bunun 20 kilometresini tamamladık. Bu 20 kilometrenin 5 kilometresi ise tünellerden oluşuyor. Avrupa’nın en uzun tünellerinden birini inşa ettik. Burada Yunanistan’dan başlayıp İtalya’ya kadar uzanan otoyol ile birleşiyor.”

Gök, otoyolda uzaktan sürekli görüntülü kontrol sistemlerinin bulunduğunu belirterek, otoyol ve tünellerde Avrupa’daki standartları uyguladıklarını kaydetti.

İşin hızı Avrupalıları şaşırttı

İhale tamamlanıp iş başladıktan sonra finansmanı aldıkları Avrupa Yatırım Bankası’nın oluşturduğu komisyonun işin devamına şaşırdığını ifade eden Gök, “Çok hızlı bir başlangıç yaptık. Hak ediş istiyoruz, para geliyor. İş hızlı gittiği için tekrar para istiyoruz. Gelip kontrol etmek zorunda kaldılar. Çok şaşırdılar. ‘Bu kadar hızlı devam eden bir işle karşılaşmadık’ dediler. Daha sonra Avrupalılar bizim çalışma hızımıza alıştılar ve hak edişlerimizi göndermeye devam ettiler” dedi.

Hırvatistan ve Slovenya’dan ihalelere özel davet geldi

Otoyolun inşaatı süresince bin 800 kişinin istihdam edildiğini belirten Gök, çalışanların yarısının Türk, diğer yarısının ise Boşnaklardan oluştuğunu, ülke ekonomisine bu şekilde de katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Balkanlarda yeni yatırımların gündemde olduğunu vurgulayan Gök, yaptıkları işlerdeki referanslar dolayısıyla kendilerine Hırvatistan, Slovenya’dan ihaleye katılma taleplerinin geldiğini dile getirdi.