Cengiz, Aşağı Kaleköy HES’i hibrit santrale dönüştürdü

Cengiz Holding, Bingöl’de geçen yıl elektrik üretimine başlayan ve 510 megavat kurulu gücü bulunan Aşağı Kaleköy Barajı ve hidroelektrik santrali (HES) sahasında güneş enerjisi santrali de kurdu.

Yaklaşık 20 bin panelden oluşan 80 megavatlık ilave GES projesi ile Aşağı Kaleköy HES, toplam 590 MW’lik bir hibrit enerji santraline dönüştü.

Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, Aşağı Kaleköy HES sahasına kurulan GES ile santralin Türkiye’nin ilk ve dünyanın en büyük ikinci hibrit santrali unvanına sahip olduğunu söyledi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yenilenebilir ve çevreci enerji kaynakların yeni yatırım planları arasında önceliği almaya başladığını belirten Cengiz, “Biz de grup olarak önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarına yoğunlaşacağız. Kısa dönemde hibrit enerji santralleri sayımızı artırmak istiyoruz.” diye konuştu.