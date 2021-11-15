Cengiz Enerji, Çankırı ve Sinop’taki RES’lerin ilk ünitelerini devreye aldı

Cengiz Enerji, üç etapta tamamlanacak santraller için çalışmalarına hız verdi. Yapımına başlanan Çankırı ve Sinop'taki santralleri ve Kocaeli’de yapımına başlanacak yeni bir santrali de içeren toplam 28 türbinlik yatırımlarının tamamı 2022 sonunda devreye alınacak ve santraller toplam 120 megavat kurulu güce ulaşacak.

Yenilenebilir enerjide, hidroelektrik ve güneş enerji santrallerinden sonra rüzgar enerji santrali yatırımıyla yeni bir alana girdiklerini söyleyen Cengiz Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cengiz, “Çankırı’da 12 türbinden oluşan Çerkeş RES, Sinop’ta 1 türbinden oluşan Fener RES ile 9 türbinden oluşan Hamsi RES ve Kocaeli’de 6 türbinden oluşan Karamürsel RES ile 28 türbine ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.

Yenilebilir enerjide kurulu gücü 2 bin 500 megavatı aştı

Tüm dünyada yaşanan gelişmelerin, kısa ve orta vadede yenilenebilir enerji yatırımlarının artacağını gösterdiğini belirten Cengiz, şunları söyledi: “Türkiye’de de yenilenebilir enerji kullanımının artması, bir yandan küresel karbon salımını düşürürken diğer yandan karbon piyasası gibi farklı alanların açılmasını sağlıyor. Cengiz Enerji’nin toplam 4 bin 775 megavatlık kurulu gücü içinde yenilenebilir enerji önemli bir yer tutuyor. Bu alanda hem ortaklı hem de kendimize ait çok sayıda tesisimiz bulunuyor. Ortaklıklarla birlikte yenilenebilir enerjide kurulu gücümüz 2 bin 500 megavatı aşmış durumda. Hidroelektrik santralde Türkiye’nin özel sektörde en büyük üreticisiyiz. Dünyada enerji kaynakları tercihlerinin önemli bir değişim geçirmeye başladığı bu dönemde su, güneş ve rüzgar gibi çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasına destek vermeye, bu alanda yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Hidroelektrik santral ve güneş enerji santralinden oluşan Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Santrali’ne rüzgar enerjisini de eklemeyi düşündüklerini kaydeden Cengiz, “Bu konuyla ilgili bölgede rüzgar verisi toplama çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığında üç kaynaktan sağlanan enerji ile hibrit tesislerin dünyadaki tek örneği olacak. RES’i de ekledikten sonra bu tesisi, yenilenebilir enerji üretim uygulamaları için bir merkeze dönüştürmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.