Cengiz Enerji'den Özbekistan'a ikinci santral

Enerji sektöründe elektrik üretimi, elektrik dağıtımı, ticareti, satış ve pazarlama ile doğalgaz dağıtım ve ticareti alanlarında faaliyet gösteren Cengiz Holding’in iştiraki Cengiz Enerji, Özbekistan’da kuracağı ikinci doğalgaz yakıtlı kombine çevrim enerji santrali için anlaşma imzaladı. Sirdaryo’da kurulacak olan ve saatte 220 megavat kapasiteli santral ile Cengiz Enerji'nin Özbekistan’daki elektrik üretim kapasitesi 460 megavata çıkacak.

200 Türk mühendis görev alacak

Özbekistan’ın iki kentindeki projelerde kurulum aşamasında toplam bin kişi çalışacak. Bunun 200’ünü Türk mühendisler oluşturacak. Projeler devreye alındığında işletmedeki istihdam rakamı iki proje için 200 kişi civarında olacak. Bu çalışanların da yüzde 20’si yine Türk mühendislerden oluşacak.

Yap-işlet modeliyle çalışacak

Yatırıma ilişkin bilgi veren Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, Taşkent’te devam eden 240 megavatkapasiteli doğalgaz yakıtlı kombine çevrim enerji santralinden sonra Sirdaryo’da 220 megavat üretim kapasiteli ikinci tesis için anlaşmaya vardıklarını belirterek, “Her iki santralde saatte toplam 460 megavatelektrik üreteceğiz. Bu da yaklaşık 230 bin hanenin tükettiği elektriğe denk geliyor. Özbekistan, enerji alanında yeni yatırımcılara büyük kolaylıklar sağlıyor ve Türkiye’yle karşılaştırıldığında henüz doygunluğa ulaşmış bir pazar değil. Bu nedenle önümüzdeki dönemde de bu ülkede olmak istiyoruz.” diye konuştu.

Her iki santralde de yap-işlet modeliyle çalışacaklarını anlatan Ahmet Cengiz, Taşkent’te 50 bin metrekare alana kurulu tesislerinin Mart 2022’de devreye gireceğini, Sirdaryo’daki 70 bin metrekarelik alanda yer alacak yeni tesisin kurulumunu da yine gelecek yılın ikinci yarısında tamamlamayı planladıklarını aktardı.