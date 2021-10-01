Cengiz Holding, Azerbaycan’daki üç maden için yetkiyi aldı

Cengiz Holding, Azerbaycan’daki üç bölgede maden arama çalışmalarına başlayacak. Holding, Qaşqaçay ve Elbeydaş’ta bakır, Ağduzdağ’da ise altın madeni arama faaliyetleri yürütecek.

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Azerbaycan’da düzenlenen törenle Qaşqaçay, Elbeydaş ve Ağduzdağ bölgelerinde bakır ve altın madeni arama ve işletme yetkisini Azerbaycanlı bakanlardan aldı.

"Tecrübemizi Azerbaycan'a taşıyacağız"

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, "Türkiye’de Eti Bakır ve Eti Alüminyum’a ait üç ayrı üretim tesisi ve madenlerimizle, ülkemizin madencilik alanında en büyük şirketlerinden biriyiz. Yılda 100.000 ton katot bakır, 80.000 ton alüminyum, 2.500 ton kobalt üretiyoruz. İki tesisimiz de madenden son ürüne kadar üretim yapan kendi alanlarındaki tek tesis olma özelliği taşıyor. 17 yıldır son teknolojileri kullanarak, en verimli şekilde madencilik alanında üretimimizi sürdürüyoruz. Şimdi bu tecrübemizi kardeş Azerbaycan’a aktarmak en büyük dileğimiz" ifadelerini kullandı.

Arama faaliyetlerine başlanacak üç madenin ikisinin Karabağ’da olmasının da kendileri açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Cengiz, “Savaştan çıkmış bu bölgelerin gelişimine katkıda bulunma hedefi, bizim için büyük motivasyon kaynağı olacak. Sondaj çalışmalarının olumlu sonuçlanması durumunda yapacağımız yeni yatırımla Azerbaycan ekonomisine ve istihdamına katkı sağlarken iki ülkenin sarsılmaz birlikteliğini de perçinlemiş olacağız” diye konuştu.