Cengiz Holding de British Steel’in peşinde

02 Şubat 2020

Kerim ÜLKER

OYAK Holding’in uzun süre peşinde olduğu İngiliz çelik devi British Steel’in satışı Avrupa’da gündem oldu. British Steel’de masada olan Çinli Jingye Group görüşmelerini devam ettirirken bir başka Türk şirketi Cengiz Holding devreye girmiş, Çinli şirketin alternatifi olabileceğini açıklamıştı. Brexit ile birlikte Avrupa Birliği’nden ayrılan İngiltere’nin en büyük ikinci çelik şirketi British Steel’in satış süreci şimdi daha da karmaşık bir hale geliyor. Fransa, İngiliz devinin Çinliler'e satışını veto etmeye hazırlanıyor.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, geçtiğimiz hafta İngiliz mevkidaşı Sajid Javid'le görüşmesinde British Steel’in Çinli Jingye’ye satışını veto edeceklerini söyledi. Fransız Bakan Le Maire’nin veto sözünü ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un onayladığı ve bilgisi dahilinde olduğu ifade edildi. Bilindiği üzere 5 bin çalışanı olan British Steel’in İngiltere dışında Fransa ve Hollanda’da iki fabrikası bulunuyor. Fransa’nın kuzeyinde yer alan Hayange’deki tesis Fransa Devlet Demir Yolu şirketi SNCF’ye demiryolu rayı üretiyor. Devralma sürecinde Fransız Hükümeti de söz sahibi olduğu için stratejik önem sahibi olan bu tesisi korumak istiyor.

Cengiz, teklif vermeye hazır

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde DÜNYA Gazetesi’nde İngiliz şirket ile Çinli grup arasında satış görüşmeleri tıkanma sinyali verince devreye Türkiye’nin en önemli inşaat, enerji ve metal şirketlerinden Cengiz Holding girdiğini yazmıştık. Haberimizde Avrupa’da peş peşe ihale ve şirket alan Cengiz Holding’in CEO’su Ömer Mafa, British Steel için teklif vermeye hazır olduklarını duyurmuştuk.

1967'de İngiltere'nin Scunthorpe kentinde kurulan British Steel, Hollanda ve Fransa ile birlikte 3 ülkede 4 farklı tesisi bulunuyor. Yüksek kalite tren rayları ve filmaşin de üreten şirketin portföyünde Londra'da Heathrow Havalimanı ve Olimpiyat Stadyumu projeleri de var. 1.2 milyar dolarlık yıllık operasyon yürüten şirketin çalışan sayısı ise 5 bin. Bu rakam tedarik zincirleriyle 20 bin kişiyi aşıyor.