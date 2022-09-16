Cengiz Holding, kobalt üretimini iki katına çıkardı

Cengiz Holding, İngiltere’nin Widnes kentinde bulunan tesisi ICoNiChem’in kobalt üretimini iki kat artırdı. Kobaltı nikel, sodyum ve magnezyumdan ayrıştırma kapasitesini 900 tondan bin 800 tona çıkaran ICoNiChem, Mardin Mazıdağı metal geri kazanım ve entegre gübre tesisinden gelen ürünleri de burada işlemeye başladı.

Son yatırımlarla birlikte teknoloji yoğun sektörler için özel kobalt tuzları üretebilen tesisler arasına yer alan ICoNiChem, müşterilerin talebi doğrultusunda, çok yüksek saflıkta kobalt üretebiliyor. Buradan farklı coğrafyalara ihracat gerçekleştirilen tesiste, teknoloji, petrokimya, otomobil, uçak sanayi, seramik gibi alanlarda katma değerli ürünlerin üretimini yapılıyor.

ICoNiChem Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, “Kobalt, özellikle içinde bulunduğumuz teknoloji çağıyla birlikte dünyada büyük önem kazandı. Tarihsel olarak baktığımızda geçmiş dönemde daha çok boya endüstrisinde kullanılan kobalt, bugün batarya, pil, katalizör başta olmak üzere teknolojinin en yoğun olduğu sektörlerin vazgeçilmezi konumunda. Biz de dünya üretiminin yüzde 2’sini gerçekleştiren bir şirket olarak yeni yatırımlarla ve teknolojik altyapımızı sürekli geliştirerek, dünya ekonomisindeki öncü rolümüzü pekiştiriyoruz.” dedi.

“99,99 saflığa kadar getirebiliyoruz”

ICoNiChem tesisindeki yatırım sayesinde eskiden sadece saf metalden üretilebilen özel malzemeleri artık ikincil ürünlerden de elde edebildiklerini anlatan Emre Kayışoğlu, şunları kaydetti: “Tesiste, yaklaşık 30 yıldan bu yana kullanılan buhar kazanını değiştirerek, operasyonel ve güvenlik alanında da çok önemli bir iyileştirme hamlesinde bulunduk. Ayrıca, laboratuvarlarımızda kullanmaya başladığımız son teknolojiyle artık nihai ürünlerimizin metalik saflığını en iyi ve doğru şekilde ölçebiliyoruz; kobaltı yüzde 99,99 saflığa kadar getirebiliyoruz. Tüm bu teknolojik gelişmeler bize küresel rekabette çok önemli bir avantaj sağlıyor. Bu yatırımlar sayesinde önümüzdeki dönemde çok daha farklı pazarlara açılarak ihracat yaptığımız ülke sayısını ve pazar payımızı artıracağız. İngiltere’de farklı yerlerden aldığımız hammaddeyi işlerken Mardin’deki tesisimizden gelen kobaltı da katma değerli ürün haline getirip dünya pazarlarına sunuyoruz.”