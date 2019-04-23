Cengiz-Kolin ve Kalyon projeden çekildi

23 Nisan 2019

Kerim Ülker

Geçtiğimiz günlerde taşınma süreci tamamlanan yeni İstanbul Havalimanını işleten 5'li konsorsiyumunda yer alan Cengiz-Kolin ve Kalyon şirketleri, Arnavutluk'taki projeden çekilme kararı aldı.

Türkiye'nin son dönemde yakın ilişkiler içinde olduğu Arnavutluk'un dünyaya açılan ikinci kapısı olarak görünen Vlora kentindeki havalimanı için geçen yıl masaya oturan Cengiz-Kolin ve Kalyon, Tiran Yönetimi ile anlaşamadı ve ihale sürecinden çekildi.

Arnavutluk medyasında yer alan bilgilere göre Altyapı ve Enerji Bakanlığı yakın bir dönemde tekrar ihale sürecine başlayacak. Geçen yıl Şubat ayında Türk şirketlerinin oluşturduğu müzakere grubunun görüşmeleri Arnavutluk Parlamentosu'nda onaylanmıştı.

100 milyon euroya mal olacak

Hatırlanacağı üzere Türk şirketlerinin oluşturduğu 3'lü konsorsiyum, Vlora Havalimanı'nı 20 yıl süreyle yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirecekti. Arnavutluk Hükümeti ise yılda 5 milyon olan turist sayısını bu projeyle 5 yılda 10 milyona çıkarmayı planlamıştı.

Arnavutluk Hükümeti, kurulacak yeni havaalanının ülkenin hızla büyüyen turizm endüstrisine ve Vlora, Saranda ve Gjirokastra gibi Arnavutluk'un güney bölgelerine, İyonya kıyı şeridine ve UNESCO Dünya Mirası alanlarına erişimini kolaylaştırması hedefliyor.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, kurulacak havaalanının 100 milyon euro yani bugünkü kurla yaklaşık 650 milyon liraya mal olacağını ve 2020'de devreye gireceğini açıklamıştı. Ülkenin halen işletmede olan tek havaalanı olan Başkent Tiran'daki Uluslararası Rahibe Teresa Havaalanı, Ekim 2016'dan beri Çin konsorsiyumu tarafından işletiliyor.