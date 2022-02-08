Cengiz ve Günal’dan 1 milyar Euro’luk proje

Kerim ÜLKER

Türkiye’de aldığı dev projelerle tanınan, İstanbul Yeni Havalimanı projesinde yer alan Cengiz İnşaat ve MAPA’dan dev imza. İki ortak, Romanya’da son yıllarda yapılan en önemli otoyol projesini birlikte yürütecek. İşadamı Mehmet Nazif Günal’a ait MAPA ve Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz İnşaat, otoyol ihalesini resmen kazandı.



Romanya'da Sibiu-Piteşti Otoyolu'nun ikinci etabı olan Boiţa ile Cornetu kısmının inşaası için ihale süreci geçen yıl başlamıştı. Bugün Romanya Ulaştırma Bakanlığı’nda atılan imzalar ile Cengiz ve MAPA, 1 milyar euro yani bugünkü kurla 15.5 milyar liralık işi üstlendi. Romanya Ulusal Yönetimli Yol Altyapısı Şirketi (CNAIR) tarafından düzenlenen proje, Avrupa Birliği fonları ile karşılanacak.



49 köprü, 7 tünel, 27 viyadük

İmzaların atıldığını duyuran Romanya Ulaştırma Bakanı Sorin Grindeanu, projenin 32 kilometre olacağını ve 2027 yılında tamamlanacağını dile getirdi. Karpat Dağları’nı delen ilk otoyol çalışması olan proje Pitesti - Sibiu hattının en zor bölümünü olarak adlandırılıyor. Proje, 49 köprü, 27 viyadük ve 7 tüneli barındırıyor.