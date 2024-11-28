Cengiz ve Kalyon 'gardaş'ın altınını artırdı

Kerim ÜLKER

DÜNYA’nın “Cengiz ve Kalyon, Azerbaycan’da birlikte al­tın arayacak” başlığıyla verdiğimiz haberde her iki şirketin, kurtarılan Karabağ Bölgesi’nde proje aldıkla­rını duyurmuştuk.

Haberimizde Cengiz Holding yöneticilerinin ilk adım olarak Azerbaycan Hüküme­ti’ne ait Azergold yönetimi ile görüş­tüğünü, ardından her iki şirketin or­tak olduğu Artvin Madencilik’in de bu sürece katıldı­ğını yazmıştık. İşte o süreçlerin ardın­dan başlayan altın arama faaliyetle­ri, Azerbaycan’ın altındaki gücünü artırdı.

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ top­raklarında maden arayan Türk şir­ketleri, Azerbay­can’ın yıllık altın üretimini yüzde 1.7 yükseltti. Cen­giz Holding’in böl­gede başlattığı ça­lışmalar, Azerbay­can’ın yıllık altın üretimine de yan­sıdı. 2024 yılı Ocak-Ekim ayları ara­sında Azerbaycan’da 2.167,1 kg altın üretildi. mi bir önceki yılın aynı dö­nemine göre yüzde 1,7 artış gösterdi.