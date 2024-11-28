Cengiz ve Kalyon 'gardaş'ın altınını artırdı
Gazeteniz DÜNYA’nın 2021 yılında ilk kez duyurduğu Karabağ’daki altın madenlerindeki Türk şirketlerinin dokunuşu, ilk sonuçlarını verdi.
Kerim ÜLKER
DÜNYA’nın “Cengiz ve Kalyon, Azerbaycan’da birlikte altın arayacak” başlığıyla verdiğimiz haberde her iki şirketin, kurtarılan Karabağ Bölgesi’nde proje aldıklarını duyurmuştuk.
Haberimizde Cengiz Holding yöneticilerinin ilk adım olarak Azerbaycan Hükümeti’ne ait Azergold yönetimi ile görüştüğünü, ardından her iki şirketin ortak olduğu Artvin Madencilik’in de bu sürece katıldığını yazmıştık. İşte o süreçlerin ardından başlayan altın arama faaliyetleri, Azerbaycan’ın altındaki gücünü artırdı.
Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ topraklarında maden arayan Türk şirketleri, Azerbaycan’ın yıllık altın üretimini yüzde 1.7 yükseltti. Cengiz Holding’in bölgede başlattığı çalışmalar, Azerbaycan’ın yıllık altın üretimine de yansıdı. 2024 yılı Ocak-Ekim ayları arasında Azerbaycan’da 2.167,1 kg altın üretildi. mi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artış gösterdi.