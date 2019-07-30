Cengiz’in gözü Afrika’da
İstanbul Havalimanı’nın ortaklarından Cengiz Holding, yurtdışı maden projelerine odaklandı. Sırbistan’da maden görüşmeleri yapan holding, şimdi de Zambiya Hükümeti ile bakır alanında pazarlık masasında. Kerim ÜLKER'in haberi...
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