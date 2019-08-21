Cengiz’in gözü Orta Avrupa’da
Geçtiğimiz hafta Slovenya’nın en önemli tünel projelerinden biri olan Karavanke için teklif veren Mehmet Cengiz, bu kez Macaristan’da raylı ulaşım için ihaleye hazırlanıyor.
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