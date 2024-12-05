Cenk Alper: Brisa Aksaray ‘yeni yatırım’ diye bağırıyor

Sevilay ÇOBAN

Sabancı Topluluğu’nun Sabancı Gençlik Se­ferberliği kapsamın­da, 4. merkez Brisa tarafın­dan Aksaray Üniversitesi iş birliğiyle Aksaray Üniversi­tesi’nde yer alan Teknopark alanında açıldı. Brisa’nın mo­bilite dönüşüm yolculuğu ile uyumlu şekilde yenilikçi ve akıllı teknolojiler geliştirme­ye odaklanacak Brisa Tek­noloji ve Etki Merkezi’nin açılışına Aksaray Üniversite­si Rektörü Prof. Dr. Alpay Arı­baş, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı Cevdet Alemdar, Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

3 ayda 10 bin öğrenci başvurdu

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Türkiye’nin yete­nek savaşlarında göç alan değil göç veren durumunda olduğu­na atıfta bulunarak, bu duru­mu tersine çevirmek için daha fazla inovasyona ve katma de­ğerli ürünler geliştirmeye ih­tiyacımız olduğunu kaydetti. Sabancı’nın teknolojik gücü­nü ve inovasyon ağını gençler için seferber etmek üzere yola çıktıklarını hatırlatan Cenk Alper, kamu, akademi ve sa­nayi iş birliğinin önemine de­ğindi. 3 yıl içinde Türkiye’de 35, yurt dışında ise ABD ve Al­manya’da olmak üzere toplam 37 etki merkeziyle açacakla­rını anlatan Alper, 3 ayda 10 bin öğrenciden başvuru aldık­larını, bu hızla ‘3 yılda 30 bin öğrenci’ hedeflerine ilk sene­de ulaşmayı öngördüklerini kaydetti. Öğrenciler ve sanayi arasındaki mesafe sorununa çözüm üretmek istediklerini ekleyen Alper, bu merkezler­de geleceğin araştırmacıları­nı, girişimcilerini ve gelişmiş liderler yetiştirmek için yola çıktıklarını vurguladı.

Brisa Aksaray’da ikinci faz sinyali

“Amacımız; Türk sanayisine liderlik edelim, bizden diğer sanayi şirketleri de öğrensinler, gelsinler onlar da merkezleri açsınlar birlikte çalışalım birlikte büyüyelim” diyen Alper, ilk kazmanın 10 yıl önce vurulduğu Aksaray’da bulunan Brisa lastik fabrika­sının 6 yıl önce faaliyetlerine başladığını anımsattı. Alper, “Arkadaşlarımızla birlikte dün fabrikayı dolaştık. Kapasitesi­ni doldurmuş. Artık ‘yeni ya­tırım yapın’ diye bağıran bir fabrikamız var. İnşallah ikinci faza geçiyor olacağız” diye ko­nuştu. 2023 Eylül ayında yapı­lan açıklamada Aksaray Fab­rikası için 34 milyon dolarlık ilave yatırımı plana alan şirke­tin, 2026 yılında yılda 4,6 mil­yon lastik üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediği duyurul­muştu.

“Merkez aynı zamanda kuluçka alanı olacak”

Brisa CEO’su Haluk Kürk­çü de lastik işini mobilite­nin geleceğine yönelik ürün­ler için yatırımlarla büyütür­ken, diğer yandan yeni iş ve hizmet modelleri ile mobili­te çözümleri geliştirdiklerini ifade etti. Bu alanda da liderlik hedeflediklerinin altını çizen Kürkçü, “Diğer yandan teori­yi pratikle birleştirebilmele­ri için Merkezimizin kapıla­rını ve çalışma ortamlarımızı öğrencilere açacağız. Kısa ve uzun vadeli staj programları ile beraber çalışacağımız öğ­renciler, fabrikamızdaki pro­jelerde aktif şekilde yer ala­cak ve şirketimizin Endüstri 4.0 olarak tanımlanan teknik altyapısını deneyimleme fır­satı bulacaklar. Diğer yandan Merkezlerimizi tasarlar­ken aynı zamanda bir kuluç­ka alanı olarak da konumlan­dırdık. Bu sayede yenilikçi bir fikri olan öğrenciler veya gi­rişimciler, sunduğumuz tek­nolojik donanımlarla, proto­tip tasarlayabilecek. Özellik­le mobilite, sürdürülebilirlik alanlarında girişimcilerle or­tak çalışma ve iş birliği fırsat­ları oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ise “Üniversite ve sanayi arasındaki iş birli­ği, çağımızın en büyük fırsat­larından biri olan inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin temel taşıdır. Brisa Teknoloji ve Etki Merkezi’nin, Üniver­site-Sanayi iş birliğinin so­mut bir ürünü olarak Aksaray girişimcilik ekosistemindeki boşlukları dolduracağını dü­şünüyoruz. Genç girişimci­lerin bu tür etki merkezinde yetiştirilmesi, bölgedeki eko­nomik kalkınmayı hızlandıra­cak, nitelikli iş gücü sayısını arttıracak, aynı zamanda tek­noloji ve inovasyon odaklı bir üretim kültürünün oluşması­na katkı sağlayacaktır” dedi.