Cenk Alper: Brisa Aksaray ‘yeni yatırım’ diye bağırıyor
Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında, Aksaray’da Teknoloji ve Etki Merkezi açıldı. Sabacı Holding CEO’su Alper, Brisa’nın kentteki fabrikasının ikinci fazı için yatırım sinyalini verirken, enerji teknolojisi ve füzyonun dünyanın en önemli gündem maddeleri olacağını söyledi.
Sevilay ÇOBAN
Sabancı Topluluğu’nun Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında, 4. merkez Brisa tarafından Aksaray Üniversitesi iş birliğiyle Aksaray Üniversitesi’nde yer alan Teknopark alanında açıldı. Brisa’nın mobilite dönüşüm yolculuğu ile uyumlu şekilde yenilikçi ve akıllı teknolojiler geliştirmeye odaklanacak Brisa Teknoloji ve Etki Merkezi’nin açılışına Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı Cevdet Alemdar, Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
3 ayda 10 bin öğrenci başvurdu
Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Türkiye’nin yetenek savaşlarında göç alan değil göç veren durumunda olduğuna atıfta bulunarak, bu durumu tersine çevirmek için daha fazla inovasyona ve katma değerli ürünler geliştirmeye ihtiyacımız olduğunu kaydetti. Sabancı’nın teknolojik gücünü ve inovasyon ağını gençler için seferber etmek üzere yola çıktıklarını hatırlatan Cenk Alper, kamu, akademi ve sanayi iş birliğinin önemine değindi. 3 yıl içinde Türkiye’de 35, yurt dışında ise ABD ve Almanya’da olmak üzere toplam 37 etki merkeziyle açacaklarını anlatan Alper, 3 ayda 10 bin öğrenciden başvuru aldıklarını, bu hızla ‘3 yılda 30 bin öğrenci’ hedeflerine ilk senede ulaşmayı öngördüklerini kaydetti. Öğrenciler ve sanayi arasındaki mesafe sorununa çözüm üretmek istediklerini ekleyen Alper, bu merkezlerde geleceğin araştırmacılarını, girişimcilerini ve gelişmiş liderler yetiştirmek için yola çıktıklarını vurguladı.
Brisa Aksaray’da ikinci faz sinyali
“Amacımız; Türk sanayisine liderlik edelim, bizden diğer sanayi şirketleri de öğrensinler, gelsinler onlar da merkezleri açsınlar birlikte çalışalım birlikte büyüyelim” diyen Alper, ilk kazmanın 10 yıl önce vurulduğu Aksaray’da bulunan Brisa lastik fabrikasının 6 yıl önce faaliyetlerine başladığını anımsattı. Alper, “Arkadaşlarımızla birlikte dün fabrikayı dolaştık. Kapasitesini doldurmuş. Artık ‘yeni yatırım yapın’ diye bağıran bir fabrikamız var. İnşallah ikinci faza geçiyor olacağız” diye konuştu. 2023 Eylül ayında yapılan açıklamada Aksaray Fabrikası için 34 milyon dolarlık ilave yatırımı plana alan şirketin, 2026 yılında yılda 4,6 milyon lastik üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediği duyurulmuştu.
“Merkez aynı zamanda kuluçka alanı olacak”
Brisa CEO’su Haluk Kürkçü de lastik işini mobilitenin geleceğine yönelik ürünler için yatırımlarla büyütürken, diğer yandan yeni iş ve hizmet modelleri ile mobilite çözümleri geliştirdiklerini ifade etti. Bu alanda da liderlik hedeflediklerinin altını çizen Kürkçü, “Diğer yandan teoriyi pratikle birleştirebilmeleri için Merkezimizin kapılarını ve çalışma ortamlarımızı öğrencilere açacağız. Kısa ve uzun vadeli staj programları ile beraber çalışacağımız öğrenciler, fabrikamızdaki projelerde aktif şekilde yer alacak ve şirketimizin Endüstri 4.0 olarak tanımlanan teknik altyapısını deneyimleme fırsatı bulacaklar. Diğer yandan Merkezlerimizi tasarlarken aynı zamanda bir kuluçka alanı olarak da konumlandırdık. Bu sayede yenilikçi bir fikri olan öğrenciler veya girişimciler, sunduğumuz teknolojik donanımlarla, prototip tasarlayabilecek. Özellikle mobilite, sürdürülebilirlik alanlarında girişimcilerle ortak çalışma ve iş birliği fırsatları oluşturacağız” ifadelerini kullandı.
Açılışta konuşan Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ise “Üniversite ve sanayi arasındaki iş birliği, çağımızın en büyük fırsatlarından biri olan inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin temel taşıdır. Brisa Teknoloji ve Etki Merkezi’nin, Üniversite-Sanayi iş birliğinin somut bir ürünü olarak Aksaray girişimcilik ekosistemindeki boşlukları dolduracağını düşünüyoruz. Genç girişimcilerin bu tür etki merkezinde yetiştirilmesi, bölgedeki ekonomik kalkınmayı hızlandıracak, nitelikli iş gücü sayısını arttıracak, aynı zamanda teknoloji ve inovasyon odaklı bir üretim kültürünün oluşmasına katkı sağlayacaktır” dedi.