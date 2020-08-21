Centeks’ten 55 milyon dolarlık iplik fabrikası yatırımı

21 Ağustos 2020

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta dokuma kumaş alanında faaliyet gösteren Centeks Tekstil, Gaziantep’in İslahiye ilçesine Mar Denim markası ile yeni bir iplik fabrikası kuruyor. Toplam bedeli 55 milyon dolar olan fabrika tamamlandığında 500 kişiye istihdam sağlayacak. İslahiye Organize Sanayi Bölgesi’ne yapımı devam eden tesis, 61 bin metrekare açık alan üzerine 20 bin metrekare kapalı alandan oluşuyor. Tesiste, alanında lider markaların son teknolojiye sahip makine parkuruyla yılda 12 bin ton iplik üretimi yapılacak. Üretilen ipliklerin, yüzde 50’sini kendi tesislerinde kullanacak olan firma, kalan yüzde 50’lik kısmı için yurt dışı ve yurt içi pazar için planlama yapıyor.

“Kamu bankaları tarih yazdı”

Mar Denim Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Akkaya, COVID-19 salgını nedeniyle dünyada yaşanan ekonomik krizden Türkiye’nin güçlenerek çıkacağını söyledi. Türk sanayisinin geçmiş krizlerden tecrübeli olduğunun altını çizen Akkaya, kamu bankalarının kriz dönemlerindeki rolüne dikkat çeken Akkaya, kamu bankalarının ekonomiye adeta can suyu olduğunu ifade etti. Akkaya, “Pandemi sürecinde devletimiz ve kamu bankaları, ciddi finansman desteği sağladı. Bu destek, olası ekonomik ve sosyal krizin önüne geçti. Bizde şirket olarak yeni yatırımımıza ara vermeden devam ettik. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Gerçekten tarih yazdılar” dedi.

İthal kumaş girişine vergi konulması gerektiğini ifade eden Akkaya, “Yarı mamul olarak gelen mallara da vergi getirilmeli, vergi kaybı önlenmeli. Bu yapıldığı takdirde çiftçi de, tekstilci de para kazanır, dolayısıyla ülkemiz kazanmış olur. Tekstilin Avrupa’da bitmesinin en büyük etkenleri, sektörün geleceğinin iyi analiz edilmemesi ve desteklerin yetersiz kalmasıyla birlikte maliyetlerin yükselmesidir. Maliyet yükseldiği için işçilik de pahalıya mal oluyor. Maliyetlerin düşürülmesi ve istihdamın daha da artırılması için bu destekler şarttır” diye konuştu.