CEO’lar istemese de gençler hibrit çalışmak istiyor

Pandemiyle birlikte pek çok şirkette yaygınlaşan hibrit çalışma düzeni, büyük şirketlerin ofise dönüş adımlarıyla değişmeye devam ediyor.

Pandemi sonrası ofise dönüş politikalarında sıkı bir tutum sergileyen şirketler arasında Dell, UPS, JPMorgan Chase ve Boeing gibi devlerin yanı sıra Amazon Web Services ve Starbucks da yer alıyor. Amazon Web Services CEO'su, geçtiğimiz günlerde yaptığı 2025 yılından itibaren ofise dönmeyi zorunlu kılan açıklamasında "Ofise dönün ya da istifa edin. Yüz yüze çalışma politikasından hoşlanmayan çalışanlar için etrafta başka şirketler de var" ifadelerini kullanmıştı. Ardından Starbucks CEO'su Brian Niccol'un da hibrit çalışanlarının haftada üç gün ofiste bulunmasını zorunlu hale getirerek, bu kurala uymayanlar için Ocak 2025’te işten çıkarılma sürecini başlatacağını duyurdu. Birçok ülkenin gündeminde olan haftada 4 gün çalışma ve hibrit çalışma modelleri gündemde iken şirketlerin bu kararları tartışma yarattı.

Türkiye’de de benzer tartışmalar şirketlerin gündeminde iken, genç yetenekleri iş dünyasıyla buluşturan platform Youthall'un bu yıl 3.’sünü gerçekleştirdiği “Gençlerin Beklenti ve Yönelimleri Araştırması”nın sonuçları ise gençlerin esnek çalışmaya sıcak baktığını ortaya koyuyor.

Araştırmada iş dünyasında esneklik ve denge arayışı önemli bir trend olarak vurgulanırken gençler hibrit çalışma modelini tercih ederek iş-yaşam dengesini koruma istediklerini belirtti. Buna göre, araştırmaya katılan gençlerin yüzde 63.2'si hibrit çalışmayı tercih ettiğini belirtirken, yüzde 26.7'si ofisi, yüzde 10.1'i ise uzaktan çalışmayı tercih ettiğini ifade etti.

Haftada 4 gün çalışalım diyenler çoğunlukta

Ayrıca, araştırmaya katılan 2.627 gençten yüzde 72.2'si haftada 4 gün çalışmaya sıcak baktığını belirtirken, yüzde 21.7'si kararsız olduğunu, yüzde 6.1'i katılmadığını ifade etti. Yine Youthall'un 2022'de yaptığı “Çalışma Süreleri ve Modeli” araştırmasında da 1.130 gençten yüzde 88.9’u haftada 4 gün çalışmak istediğini belirtmiş, günde 6 saatlik çalışmaya olumlu bakıyorum diyenlerin oranı ise yüzde 83 olmuştu.

Gençlerin önceliklerinde iş-yaşam dengesi ön sırada

2024 yılında yapılan güncel araştırma sonuçlarında ayrıca gençlerin iş seçimlerinde önem verdikleri faktörlerin de değişim gösterdiği ortaya çıktı. Buna göre geçen yıl gençlerin ilk öncelikleri arasında maaş seviyeleri ve anlamlı bir işin parçası olma arzusu öne çıkarken, 2024 yılında iş-yaşam dengesi daha önemli bir faktör haline geldi. Katılımcıların yüzde 53.7’si iş-yaşam dengesinin iş seçiminde en önemli faktör olduğunu belirtirken yüzde 48’i esnek çalışma koşullarına sahip işlerde çalışmayı tercih ettiğini ifade etti. Gençlerin tercihlerinde yüzde 44.6 ile maaş en etkili belirleyici iken, yüzde 60’ı çalışmak için kurumsal ve global şirketleri önceliklendirdiğini ifade etti.

“Ezberlerle ısrarcı olmak artık mümkün değil”

Youthall CEO’su Emre Aykan, Amazon Web Services (AWS) CEO'sunun başlattığı tartışmanın ardından yaptığı açıklamada, "Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz araştırmalarla gençlerin sosyal, duygusal ve profesyonel beklentilerini analiz ediyoruz. Bu sonuçlar gösteriyor ki, gençlerin ihtiyaç ve beklentilerini anlamadan geleneksel yöntemlerde ısrarcı olmak artık mümkün değil. Gençleri merkeze alan ve onların ihtiyaçlarına uyum sağlayan kurumlar geleceğe çok daha hızlı adapte olacak” ifadelerini kullandı.