Cep telefonu tamirine dijital çözüm

20 Mayıs 2020

CepteTamir bireysel ve kurumsal müşterileri için cep telefonu ve tablet tamir - bakım hizmetleri sunan, yeni nesil bir hizmet sağlayıcı. 2015 Kasım ayından bu yana 10 binden fazla cep telefonu ve bine yakın tablete garantili çözümler sunan CepteTamir, yerinde servis hizmeti sayesinde sosyal izolasyonu destekleyerek hizmetlerine devam ediyor. Bu sayede kullanıcılar, çok daha fazla ihtiyaç duydukları mobil cihazların tamir ve bakımlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde yaptırabiliyor.

Sosyal mesafeyi koruyan çözümler

CepteTamir İstanbul’daki cep telefonu ve tablet kullanıcıları için ev ve ofislere giderek kendi mobil araçları içinde, yerinde hizmet sağlıyor. CepteTamir uzmanları kendi araçlarında işlem yaptıktan sonra ürün hijyenini sağlayarak korunaklı zarflarda ürünü teslim ediyor. Ürünün servise götürülmesi gereken durumlarda ise ücretsiz kurye ile aynı gün içinde işlemler yapılıyor. Diğer illerdeki kullanıcılar da ücretsiz kargo ile hijyen ve güvenliği sağlanmış hizmetlere kolaylıkla erişebiliyor. Tüm bu hizmetler kişisel veri güvenliği, 2 yıl garanti, 60 gün içinde ücret iadesi olanağı ve şeffaf ücretlendirme modeli gibi alanında öncü uygulamalarla birlikte sunuluyor.

Türkiye’nin en hızlı telefon tamircisi

Türkiye’nin yerinde servis hizmeti veren ilk yeni nesil telefon tamir şirketi olan CepteTamir CEO’su Ahmet Turgut, sundukları hizmete ilişkin olarak şunları söyledi; “CepteTamir son 4 yılda her 10 cep telefonu tamir işleminden 8’ini yerinde servis ile gerçekleştirdi. Kişisel verilerine önem veren ve zaman kaybetmek istemeyen kullanıcılar için tamamen orijinal parçalarla hizmet veriyoruz. Özel bakım hizmetlerimiz ile de arızaların önüne geçecek yeni nesil servisler sağlıyoruz. Hizmetimizin kalitesini sunduğumuz 2 yıl garanti ile güvence altına alıyoruz. Türkiye’nin en hızlı telefon tamircisi olarak ekran ve batarya değişimi gibi tamirleri aynı gün en fazla 2 saat içinde, ana kart tamirleri gibi kapsamlı işlemleri en fazla 3 iş gününde tamamlıyoruz. Tüm bu hizmetlerimizle koronavirüs döneminde kullanımı ve kritik önemi artan mobil cihazların tamir ve bakımı için kullanıcıların yanında yer almaktan memnuniyet duyuyoruz”.