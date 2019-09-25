Cerebra Muhasebe ve Danışmanlık 10. yaşını kutladı

25 Eylül 2019

Cerebra Muhasebe ve Danışmanlık firması 10. yaşını İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi’nde iş dünyasının önde gelen temsilcileri ile birlikte kutladı.

Tüm Cerebra ekibinin yer aldığı kutlama gecesine, ulusal ve uluslararası iş dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından 200’ün üzerinde temsilci katıldı. Cerebra’nın kurulduğu günden bugüne kadar, sahip olduğu ilkelerden taviz vermeden hizmetlerini müşterilerine sunduğunun altını çizen Cerebra ortaklarından Fikret Sebilcioğlu, yeni dönemde muhasebe, süreç iyileştirme, iç kontrol, iç denetim, kurumsal performans yönetimi ve suistimal inceleme alanlarında verilen tüm hizmetlerin büyük veri, veri analitiği, yapay zeka, makine öğrenmesi ve robotik uygulamalar gibi teknolojinin sunduğu yeni fırsatlardan faydalanarak yeniden yapılandırıldığını belirtti. Cerebra ortağı Seda Bayraktar ise konuşmasında Cerebra’nın 10 yıl içinde göstermiş olduğu başarıda etik ilkeleri benimseyerek, amatör ruhla, heyecanı kaybetmeden ve hissederek çalışmanın büyük etkisi olduğunu, yapılacak çok iş ve katedilecek uzun bir yol olduğunun bilincinde olduklarını ve tüm heyecanlarıyla çok daha fazla çalışmaları gerektiğinin farkında olduklarını belirtti.