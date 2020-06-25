CES İleri Kompozit, ilk yarıda ihracatını üç kat artırdı

25 Haziran 2020

Geliştirdiği yüksek teknolojiye dayalı kompozit ürünlerle sektörün önde gelen şirketleri arasında yer alan CES İleri Kompozit, ikisi Ankara'da, diğerleri İzmir ve İngiltere'de olmak üzere, toplam dört tesiste faaliyetlerine devam ediyor. Ankara Temelli’de 17 bin metrekare üzerine kurulu tesislerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından akredite edilmiş bir Ar-Ge merkezi bulunan şirket, İngiltere’de ise Ar- Ge ve Prototip Merkezi yatırımı yaptı. Yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla her yıl çok sayıda TÜBİTAK projesini başarıyla tamamladığı belirtilen firmanın, buradan elde ettiği yeni teknolojilerin büyük kısmını üretimde kullanarak ticari alanda hayata geçirdiği ifade edildi.

2019 yılını oldukça verimli bir şekilde geride bıraktıklarını söyleyen CES İleri Kompozit Genel Müdürü Selçuk Şentürk, önceki yıla göre satışlarda yüzde 66 oranında artış yaşadıklarını açıkladı. Özellikle ihracatta hızlı bir ivme yakaladıklarına dikkat çeken Şentürk, ihracatta bir önceki yıla göre yüzde 143 artış yaşadıkları bilgisini verdi. Bu yıl da yurt içinde ve dışında istikrarlı bir büyüme öngördüklerini belirten Şentürk, özellikle ihracat ayağında büyük bir ivme yakalayacaklarını vurguladı. İhracat rakamlarının bu yılın ilk çeyreğinde toplam satışların yüzde 11’ini geçtiğini ve artmaya devam ettiğini açıklayan Şentürk, "İlk başlarda sadece Avrupa merkezli olan müşterilerimiz artık Kuzey Amerika’dan Güney Asya’ya kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda. Bu yıl da ihracatta başarılı bir grafik çiziyoruz. Yılın ilk yarısındaki ihracatımız, önceki yılın aynı dönemine göre üç kat arttı." dedi.

Havacılık ve savunma alanında birçok üreticinin çözüm ortağı

Havacılık alanındaki faaliyetlerine 2013'te aldıkları AS9100 havacılık sertifikasyonuyla ivme kattıklarını dile getiren Selçuk Şentürk, CES’in 2015'te 'Airbus Helicopters Almanya'nın onaylı tedarikçisi olarak üretime başladığını hatırlattı.

Bugün Türkiyenin ortak olduğu Airbus Military ile yapılan A400M projesi, Sikorsky T70 projesi ve Özgün Helikopter (Gökbey) için üretime devam ettiklerini açıklayan Şentürk, "CES İleri Kompozit; Goodrich, Kale Aero, Turkish Cabin Interiors (TCI), TÜBİTAK Uzay gibi birçok firmanın havacılık ve uzay projelerindeki güçlü ortağı konumuna geldi. Türkiye'de OTOKAR, FNSS, BMC, Roketsan, Aselsan, TÜBİTAK Sage, TÜBİTAK Bilgem gibi kuruluşların da ana çözüm ortağı. Ayrıca 2016 yılından beri kendi markamızla geliştirdiğimiz balistik ürünlerde de sektörün önemli oyuncuları arasında yer alıyoruz." şeklinde konuştu.

Balistik test merkezi kuruyor

CES İleri Kompozit olarak her yıl yüzlerce test yapma durumunda kaldıklarına dikkat çeken Selçuk Şentürk, buradan hareketle kendi balistik test merkezlerini kurma kararı aldıklarını söyledi. Bu yılın başında tüm atışlı testleri kendi test merkezlerinde gerçekleştirebilecek alt yapı yatırımını tamamladıklarını açıklayan Şentürk, "Henüz ilk aşaması tamamlanan balistik test merkezimizde STANAG 4569 Seviye I-VI arası testleri yapabiliyoruz. Tesisimizin yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediğimiz son etabıyla birlikte, 60 tona kadar tank ve zırhlı araçların sistem testlerini kapalı ortamda yapmaya başlayacağız." diye konuştu.